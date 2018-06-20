基隆漁船遭日船碰撞 船長：追日船7小時

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆籍漁船日前在彭佳嶼外海遭日本漁船碰撞船艉，蔡姓船長說，日船一開始有停船也給了名片，後來卻跑了，他追了7小時後宜蘭艦抵達現場，日船還是不停船，宜蘭艦追了近70浬才肯停船。

海巡署艦隊分署18日下午4時11分接獲通報，基隆籍漁船「進興21號」於彭佳嶼東北130浬（釣魚台北方83浬）遭日本漁船「寶生丸21」碰撞船艉，雖然船體受損但無進水，也沒有人員受傷，立即調派宜蘭艦以最大安全速度趕往現場，並透過衛星電話聯絡「進興21號」。

蔡姓船長表示，日籍漁船有提供名片，但雙方因語言不通，僅透過印尼漁工協調，正在現場等待相關單位協處。海巡署駐日人員也同步通知日本海上保安廳，日方接獲通知後也派遣公務船前往事故海域。