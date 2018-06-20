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中央社

基隆漁船遭日船碰撞 船長：追日船7小時

中央社2018/06/20 14:00
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆籍漁船日前在彭佳嶼外海遭日本漁船碰撞船艉，蔡姓船長說，日船一開始有停船也給了名片，後來卻跑了，他追了7小時後宜蘭艦抵達現場，日船還是不停船，宜蘭艦追了近70浬才肯停船。

海巡署艦隊分署18日下午4時11分接獲通報，基隆籍漁船「進興21號」於彭佳嶼東北130浬（釣魚台北方83浬）遭日本漁船「寶生丸21」碰撞船艉，雖然船體受損但無進水，也沒有人員受傷，立即調派宜蘭艦以最大安全速度趕往現場，並透過衛星電話聯絡「進興21號」。

蔡姓船長表示，日籍漁船有提供名片，但雙方因語言不通，僅透過印尼漁工協調，正在現場等待相關單位協處。海巡署駐日人員也同步通知日本海上保安廳，日方接獲通知後也派遣公務船前往事故海域。

「寶生丸21」晚間6時39分依日方指示前往那霸海域與日本公務船會合並接受調查，蔡姓船長因擔心無法求償開始尾隨日船前往那霸，直到深夜0時宜蘭艦與「進興21號」會合，經協調後雙方達成共識，漁船各自帶回調查。

宜蘭艦隨後開始戒護「進興21號」返航，近岸時交接由基隆海巡隊戒護進港，「進興21號」於今天上午11時平安返抵八斗子漁港。

蔡姓船長返抵八斗子漁港後受訪表示，碰撞當下日船有停船也留下名片，雙方曾透過印尼籍漁工溝通，下午5時許日船突然先往北開後往東，他追了7小時直到19日0時40分宜蘭艦抵達現場，日船還是不停，宜蘭艦追了近70浬對方最後才肯停船。（編輯：李錫璋）1070620

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