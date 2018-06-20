台南英語閱讀季造成轟動　主辦單位驚呆了

台南市政府第二官方語言辦公室主辦的台南市英語閱讀季即將於7月1日登場，然而相關活動內容尚未正式對外公佈，子活動粉紅豬小妹故事屋就已經在媽媽Line群組中瘋傳，超過3000人搶先報名，主辦單位「驚呆了」，趕緊正式公告活動內容。
二官辦表示，自從對外宣布今年的英語閱讀季由兒童界巨星粉紅豬小妹以及擁百萬粉絲的YouTuber阿滴、滴妹，擔任活動代言人及推廣大使之後，民眾洽詢電話不斷，而線上報名系統上更湧入大量報名者。
因相關活動訊息尚未正式對外公佈，二官辦「驚呆了」直說台南的媽媽們真的「瘋英語、愛閱讀」，趕緊將原計於6月28日正式記者會上公布的活動內容，提早曝光，以免其他民眾得知訊息後，上網報名卻發現早已額滿。
南市英語閱讀季由7月起陸續推出40場英語故事饗宴粉紅豬小妹故事屋，邀請國內外專業講師大展身手說英語故事，另外還針對爸爸媽媽設計的名人親子英語講座，共有8場，由知名親子英語專家分享如何教孩子學英文，現場還有抽獎活動；至於喜歡阿滴英語的青少年朋友，也有2場新世代英語講座。
為了英語學習更活潑有趣，更有英語教育戲劇表演，由來自美國的ArtSpot劇團帶來4場全英語舞台劇，台南市民可免費參加，不用出國就能享受微型百老匯的專業英語劇團演出。此外，閱讀季也首度舉辦英語閱讀心得分享活動，鼓勵市民分享閱讀一本英文書的心得，只要上網回答幾個簡單的問題，就有機會抽中iPad、行李箱、迷你印相機、英語繪本套組等百項精美獎品。