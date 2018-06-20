台南英語閱讀季造成轟動　主辦單位驚呆了

台南市政府第二官方語言辦公室主辦的台南市英語閱讀季即將於7月1日登場，然而相關活動內容尚未正式對外公佈，子活動粉紅豬小妹故事屋就已經在媽媽Line群組中瘋傳，超過3000人搶先報名，主辦單位「驚呆了」，趕緊正式公告活動內容。

二官辦表示，自從對外宣布今年的英語閱讀季由兒童界巨星粉紅豬小妹以及擁百萬粉絲的YouTuber阿滴、滴妹，擔任活動代言人及推廣大使之後，民眾洽詢電話不斷，而線上報名系統上更湧入大量報名者。

因相關活動訊息尚未正式對外公佈，二官辦「驚呆了」直說台南的媽媽們真的「瘋英語、愛閱讀」，趕緊將原計於6月28日正式記者會上公布的活動內容，提早曝光，以免其他民眾得知訊息後，上網報名卻發現早已額滿。