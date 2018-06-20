影／中捷違法倒事業廢棄物　林佳龍：嚴格取締

台中市議員今(20)日進行市政總質詢，議員吳瓊華指出，市府竟帶頭違法隨地丟垃圾，焚燒掩埋廢棄物，「只准州官放火不許百姓點燈」台中市捷運工程的廢棄物遭不肖廠商棄置於烏日，且目前仍未清除。台中市環保局表示，已將交檢警偵辦，市長林佳龍強調，政府要帶頭執法，不管廢棄物是來自業者或政府，都會嚴格取締。

吳瓊華表示，台中捷運工程施工中產生的廢棄物，遭不肖廠商棄置於烏日與南區交界，附近的居民看不下去爆料，廢棄物用挖土地來掩埋並且隨地亂丟，企圖想要放火湮滅證據，現場發現捷運的規畫圖、設計圖，還有施工人員的背心識別證等，公部門的重要文件可以這樣任意丟棄嗎？