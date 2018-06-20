影／中捷違法倒事業廢棄物　林佳龍：嚴格取締

台中市議員今(20)日進行市政總質詢，議員吳瓊華指出，市府竟帶頭違法隨地丟垃圾，焚燒掩埋廢棄物，「只准州官放火不許百姓點燈」台中市捷運工程的廢棄物遭不肖廠商棄置於烏日，且目前仍未清除。台中市環保局表示，已將交檢警偵辦，市長林佳龍強調，政府要帶頭執法，不管廢棄物是來自業者或政府，都會嚴格取締。
吳瓊華表示，台中捷運工程施工中產生的廢棄物，遭不肖廠商棄置於烏日與南區交界，附近的居民看不下去爆料，廢棄物用挖土地來掩埋並且隨地亂丟，企圖想要放火湮滅證據，現場發現捷運的規畫圖、設計圖，還有施工人員的背心識別證等，公部門的重要文件可以這樣任意丟棄嗎？
吳瓊華說，一般民眾如果隨意丟棄垃圾廢棄物，環保局都想盡辦法找找看有沒有名片信封住址等來做開罰，如果像一般民眾這種隨意丟棄的行為請問環保局長這個是怎麼一個罰責方式？
▲議員吳瓊華拿出廢棄物中工程背心、識別證、工程規畫圖。（圖／柳榮俊翻攝 ,2018.6.20)
環保局長白智榮指出，已於6月5日查獲全懋系統工程公司，將事業廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁未登錄國有土地，將送檢警偵辦，並且在該區域加裝監視器。
環保局也表示，由於為配合檢察官為保全證據，因此目前尚無法清理該廢棄物，將請檢察官保全證據，並敦促業者儘速清理，並要求土地管理者儘速做好防制措施，避免該處成為棄置熱點。
交通局長王議川表示，台中捷運由台北市政府捷運工程局施作，所以標案也由台北捷運局發包，但只要是在台中市施工，就應該符合環保法規的規定。
林佳龍則強調，市府應該帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要有廢棄物市府都會嚴加取締。