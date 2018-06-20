〈統一股東會〉市場策略重在「調結構」 絕不踩食品安

統一企業 (1216-TW) 董事長羅智先今 (20) 日強調，「食品安全」是該公司絕不踩踏的紅線，去年正式啟用耗資 10 億元打造的國家級「食品安全中心大樓」，強化價值鏈的風險控管，同時針對供應商、原物料、製程、產品進行更嚴格的把關。

對於市場的經營策略，羅智先強調，「調結構」是今年最重要策略方向，繼續秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，致力完成今年市場銷售目標。

統一去年市值持續保持在 3000 億元之上，同時，也列市值前 20 大公司名單中。羅智先說，統一將持續調整結構、穩定成長、價值營銷的公司政策，因應新零售時代的挑戰，強化價盤管控、導入鮮度管理政策，並將「進步」列為公司最重視的管理指標。