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〈新日光股東會〉談中國531新政 洪傳獻：短期有影

鉅亨網2018/06/20 14:17
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太陽能電池廠新日光 (3576-TW) 今 (20) 日召開股東會，談及中國 531 新政，新日光董事長洪傳獻表示，中國系統裝置需求變少，對模組需求就會減少，短期會有影響，但新日光目前對中國依賴程度不高，且以中長程來看，中國許多第一線產能也因此減產，對產業長期發展不見得是壞事。

談及中國針對太陽能產業祭出的「531 新政」，洪傳獻指出，531 新政祭出後，預期中國今年裝置量約減少 4 成，但新日光本就沒在中國裝系統，系統面沒有影響，不過，中國系統變少、對模組需求就會減少，短期來說一定會有影響，但新日光目前出貨中國市場量已逐漸減少，營收占比不高。

洪傳獻表示，今年有 531 新政，明年說不定也會有同樣辛苦的事，這也是之所以要組成三合一的原因，雖然短期內電池與模組出貨會受到影響，但以中長程來看，中國許多第一線產能也因此減產，對產業長期發展不見得是壞事。

新日光總經理沈維鈞則說，新日光目前垂直整合度已從去年的 4 成提高到今年的 60%，也就是說，每 1GW(十億瓦) 的電池產能有 600MW(百萬瓦) 會放到自家模組上，垂直整合相對完整的公司，受到 531 政策影響相對較小，且近來在歐洲與台灣市場業績表現不錯，對中國依賴程度不高。

至於美國取得產能情況，洪傳獻表示，初步設定在美模組產能要達到 500MW，視需求決定是否擴增至 1GW，目前仍在評估要自己設廠、或以策略聯盟取得產能，也可能兩者並進，盼細節能在 10 月 1 日合併基準日前明朗。

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〈陽明看海運景氣〉憂心貿易...〈統一股東會〉市場策略重在...

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