〈貿易戰升溫〉若續擴大懲罰性關稅項目和金額 台灣消

美中貿易緊張升級，美國總統川普擬追加對自中國大陸進口總值 2000 億美元商品課徵額外關稅，對此，三三會副理事長、全國工業總會名譽理事長許勝雄今 (20) 日表示，台灣是海島型經濟，無法置外於國際經濟環境，若美國和中國兩大經濟體持續擴大懲罰性關稅的項目和金額，對台灣影響將會非常大，包括電子、紡織和機械工業等恐會受到影響。

許勝雄表示，台灣是海島型經濟，跟全球經濟接軌，若國際貿易戰不打的話，全球經濟成長率應可以達到 3.8%、3.9%，較去 (2017) 年的 3.6% 還要高，但若全球貿易戰開打，造成影響將會很大。他指出，本來中國和美國課徵的關稅是有項目和目標，但現在像是機關槍在掃射，因此影響層面恐怕會很大。