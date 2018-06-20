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影／動土金鏟鎮守治安　除了助孕另有妙解

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/20 14:51
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動土開工時使用的金鏟子，諧音「緊產子」，民間習俗上有助孕的好彩頭，但是新竹縣竹東分局、竹北分局偵查隊候詢室上方各安置了一把金鏟子，許多人都不知道其典故緣由；原來這是現任刑警大隊副大隊長林文生的創意妙思，由書法名家寫上「鏟奸除惡」四個大字，不但貼切而且寓意深遠。

每逢開工動土儀式時，都會準備許多金鏟子邀請貴賓象徵性的鏟土，祝福開工大吉，許多民眾總是爭相索取使用過的金鏟子，因為「緊產子」的諧音不但滿足了「助孕、產子」的想像，更歷經開工祈福儀式，讓大家都覺得能趨吉避凶帶來好運。新北市政府更設計了「助孕金鏟」，發送給參加聯合婚禮的新人及久婚未孕的夫妻，受到熱烈回響，每次發放都吸引大批民眾漏夜排隊。


▲書法名家賴煥琳題上「鏟奸除惡」字樣，讓助孕金鏟成了正義金鏟。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.20）

林文生在擔任竹東分局偵查隊長時，正逢二重派出所新建工程動土，當時他突發奇想，特別保留動土典禮的金鏟子，誠意邀請書法名家賴煥琳題字，揮毫寫下「鏟奸除惡」翰墨淋漓四個大字，高懸在偵查隊候詢室（拘留室）上方；之後調任竹北分局，又經歷了新湖分局動土開工，依循前例，再度委請賴煥琳大筆一揮，又將這把「鏟奸除惡」的正義之鏟，掛在竹北偵查隊。


▲正義金鏟「鏟奸除惡」，動土金鏟除了助孕以外，用在警界更有意義。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.20）

對警界來說，這把正義金鏟代表了鏟奸除惡、鎮守治安的重大意義，不但貼切而且寓意深遠；只是經歷這麼多年，許多新進同仁已經不知道這兩把金鏟子的來歷，更不了解其背後的意涵。


▲林文生從警30餘年，對這份工作仍懷抱熱誠與使命感。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.20）

從警30多年的林文生表示，警察工作是一份責任、更是崇高的使命，所有認真辛勞的同仁都需要有更多鼓勵與正能量，讓他們能在崗位上繼續堅持下去，希望這把鏟子能夠鎮守治安，激勵同仁們以「鏟奸除惡」為己任，以警察工作為榮。

關鍵字金鏟助孕林文生刑警大隊
藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣

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