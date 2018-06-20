影／動土金鏟鎮守治安　除了助孕另有妙解

動土開工時使用的金鏟子，諧音「緊產子」，民間習俗上有助孕的好彩頭，但是新竹縣竹東分局、竹北分局偵查隊候詢室上方各安置了一把金鏟子，許多人都不知道其典故緣由；原來這是現任刑警大隊副大隊長林文生的創意妙思，由書法名家寫上「鏟奸除惡」四個大字，不但貼切而且寓意深遠。

每逢開工動土儀式時，都會準備許多金鏟子邀請貴賓象徵性的鏟土，祝福開工大吉，許多民眾總是爭相索取使用過的金鏟子，因為「緊產子」的諧音不但滿足了「助孕、產子」的想像，更歷經開工祈福儀式，讓大家都覺得能趨吉避凶帶來好運。新北市政府更設計了「助孕金鏟」，發送給參加聯合婚禮的新人及久婚未孕的夫妻，受到熱烈回響，每次發放都吸引大批民眾漏夜排隊。