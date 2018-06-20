NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈民間單位偕高市勞工局　助街友就業小蘇志燮媽過世　在學校還被霸凌凱擘大寬頻500M只要$799
社會

台大女分屍今告別式　兄：判凶嫌10個死刑都不夠

社會中心／台北報導2018/06/20 15:35
▲黃女遭健身教練朱峻穎狠心分屍，黃女告別式於今（ 20 ）日上午在北市第二殯儀館舉辦。（資料圖／翻攝自臉書）
▲黃女遭健身教練朱峻穎狠心分屍，黃女告別式於今（ 20 ）日上午在北市第二殯儀館舉辦。（資料圖／翻攝自臉書）

上( 5 )月 28 日，新北市健身教練朱峻穎狠心在板橋住處將台大黃姓女友殺害，再將黃女分屍裝袋埋在社區花圃，事後畏罪上吊輕生。殘酷事實讓黃女家人至今難以接受，且凶嫌家屬到現在連一句道歉都沒有，讓黃女哥哥在今（ 20 ）日上午的告別式中痛心表示，若凶嫌還活著，判他 10 個死刑都不夠。

綜合媒體報導，案發後，警方動用大批人力將黃女遺體一一找出，並由「 76 行者遺體修復團隊」接力作業、修復黃女遺體，讓黃女能保有最後尊嚴，最終在 19 日修復完成。而黃女哥哥自妹妹遇害身亡後，便經常在臉書發布妹妹生前照片，寫下思念妹妹的心情緬懷她，在妹妹遺體修復完成後，也在臉書寫下「今天的妳，好美。」語句中盡是不捨之情。


▲黃女遺體完成修復後，黃女哥哥在臉書寫下「今天的妳，好美。」（圖／翻攝自臉書）

今日上午，黃女家屬在台北市第二殯儀館為黃女舉辦告別式，由於黃女喜愛大自然、英文名字「 Jasmine 」又代表茉莉花，家屬便以大量茉莉花布置會場，為黃女舉辦「她的人生畢業典禮」。黃女哥哥在告別式上接受媒體訪問時，透露凶嫌家屬到目前為止「一個道歉都沒有，一次道歉都沒有，一點點歉意也沒有，直言要是凶嫌還活著「就算判了 10 個死刑，我們也沒辦法原諒他。」同時，黃女哥哥也表示，當初礙於個資法造成尋人延遲，導致憾事發生，希望政府能重視這方面問題。


▲黃女哥哥在告別式後寫下給妹妹的一段話，內容令不少網友看了跟著淚崩。（圖／翻攝自臉書）

告別式結束後，黃女哥哥再於臉書貼出兄妹合照，寫下：「繼國小和國中跳級早讀之後，今天妳又搶先畢業了。好樣的，哥哥每個階段的表現都輸你，只剩吃貨的能力跟妳不相上下。」還叮嚀黃女要常回家看爸媽、或偶爾打個電話，大家會努力過完每一天「等我們誰哪天先畢業了，妳務必要來親自接機！」最後並說「哥哥就只能送妳到這裡了，往後的旅途，自己要保重。」心疼又不捨的語句令網友看完跟著淚崩，紛紛留言替黃女哥哥打氣。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字台大分屍死刑告別式健身教練
野青眾擅闖鐵軌開電音趴　要GG了野青眾「裸趴」脫序？網友：誰敢嘴

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan