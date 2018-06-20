台大女分屍今告別式　兄：判凶嫌10個死刑都不夠

綜合媒體報導，案發後，警方動用大批人力將黃女遺體一一找出，並由「 76 行者遺體修復團隊」接力作業、修復黃女遺體，讓黃女能保有最後尊嚴，最終在 19 日修復完成。而黃女哥哥自妹妹遇害身亡後，便經常在臉書發布妹妹生前照片，寫下思念妹妹的心情緬懷她，在妹妹遺體修復完成後，也在臉書寫下「今天的妳，好美。」語句中盡是不捨之情。

上( 5 )月 28 日，新北市健身教練朱峻穎狠心在板橋住處將台大黃姓女友殺害，再將黃女分屍裝袋埋在社區花圃，事後畏罪上吊輕生。殘酷事實讓黃女家人至今難以接受，且凶嫌家屬到現在連一句道歉都沒有，讓黃女哥哥在今（ 20 ）日上午的告別式中痛心表示，若凶嫌還活著，判他 10 個死刑都不夠。



▲黃女遺體完成修復後，黃女哥哥在臉書寫下「今天的妳，好美。」（圖／翻攝自臉書）

今日上午，黃女家屬在台北市第二殯儀館為黃女舉辦告別式，由於黃女喜愛大自然、英文名字「 Jasmine 」又代表茉莉花，家屬便以大量茉莉花布置會場，為黃女舉辦「她的人生畢業典禮」。黃女哥哥在告別式上接受媒體訪問時，透露凶嫌家屬到目前為止「一個道歉都沒有，一次道歉都沒有，一點點歉意也沒有，直言要是凶嫌還活著「就算判了 10 個死刑，我們也沒辦法原諒他。」同時，黃女哥哥也表示，當初礙於個資法造成尋人延遲，導致憾事發生，希望政府能重視這方面問題。



▲黃女哥哥在告別式後寫下給妹妹的一段話，內容令不少網友看了跟著淚崩。（圖／翻攝自臉書）

告別式結束後，黃女哥哥再於臉書貼出兄妹合照，寫下：「繼國小和國中跳級早讀之後，今天妳又搶先畢業了。好樣的，哥哥每個階段的表現都輸你，只剩吃貨的能力跟妳不相上下。」還叮嚀黃女要常回家看爸媽、或偶爾打個電話，大家會努力過完每一天「等我們誰哪天先畢業了，妳務必要來親自接機！」最後並說「哥哥就只能送妳到這裡了，往後的旅途，自己要保重。」心疼又不捨的語句令網友看完跟著淚崩，紛紛留言替黃女哥哥打氣。

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