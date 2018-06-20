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政治

靠大數據抓漏　台水：年底前不調漲水價

記者林仕祥／台北報導2018/06/20 14:28
▲台水董事長郭俊銘表示，行政院長賴清德要求他於120年，達到漏水率10%的目標，壓力很大，但有信心可以辦到。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.20）
▲台水董事長郭俊銘表示，行政院長賴清德要求他於120年，達到漏水率10%的目標，壓力很大，但有信心可以辦到。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.20）

台水董事長郭俊銘今（20）日表示，去年自來水管線平均漏水率約15.5%，行政院長賴清德要求他於120年，達到漏水率10%的目標，壓力很大，但有信心可以辦到。至於會不會調漲水價，郭俊銘說，年底前不會調漲。

郭俊銘表示，台水抓漏將以基隆、台中、高雄三縣市優先，其中基隆因為位於山區，水壓變動大，漏水率將近25%，全台最高；台中因九二一地震影響，漏水率約20%；高雄雖然漏水率僅12%，低於平均，但因為沒有水庫，所以降低漏水率相當重要。

郭俊銘表示，台水管線達6萬多公里長，漏水部分主要在幹管到使用者家中這段「用戶端」管線，約占90%，台灣總戶數超過700萬戶，漏水相當分散，是漏水率的成本高，速度慢的關鍵原因。台水每年投入抓漏的經費，約台幣70至80億，但只能降低漏水率0.4至0.45左右，要在120年達到漏水率10%的目標，需要透過大數據技術來突破。

郭俊銘指出，全世界第一個利用大數據技術測漏的專利技術，是以色列的「TaKaDu」公司，但收費相當昂貴，每年要100萬美金。兩年前台水有和「TaKaDu」進行試辦計畫，在澎湖和宜蘭尋找漏水點，台水找出九個點，「TaKaDu」找出36個疑似點，台水後來把過去的數據丟到自己近期開發的程式裡，找到7個點，代表台灣的團隊有技術和實力。他認為，台水應該要比照台積電，開發自己的技術，未來如果有突破，就可將這套技術出口獲利。台水去年也透過大數據、要求同仁們監控系統，成功將去年的漏水率大幅降低0.63%左右。

但郭俊銘也說，降低漏水最有效的方式，就是汰換管線，台水許多超過35年的管線已經逾齡了，可能有鬆脫或漏水的現象，不過由於台灣水價太低，只有東京的1/7，全球第3低，因此無法累積資本來全面汰換管線，目前只能鎖定最脆弱的管線做汰換，降低漏水率。

至於未來是否會調漲水價？郭俊銘回應，如果漲水價，最大的目的還是汰換管線，因為老舊的管線占全國51%至52%，以現階段來講，台水可以在不漲水價之下，來找出該換管線的地方，但還是要花錢換管線，台水現在也借錢去買新的管線來做更換。
 

關鍵字台水水價郭俊銘大數據
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