靠大數據抓漏　台水：年底前不調漲水價

台水董事長郭俊銘今（20）日表示，去年自來水管線平均漏水率約15.5%，行政院長賴清德要求他於120年，達到漏水率10%的目標，壓力很大，但有信心可以辦到。至於會不會調漲水價，郭俊銘說，年底前不會調漲。

郭俊銘表示，台水抓漏將以基隆、台中、高雄三縣市優先，其中基隆因為位於山區，水壓變動大，漏水率將近25%，全台最高；台中因九二一地震影響，漏水率約20%；高雄雖然漏水率僅12%，低於平均，但因為沒有水庫，所以降低漏水率相當重要。

郭俊銘表示，台水管線達6萬多公里長，漏水部分主要在幹管到使用者家中這段「用戶端」管線，約占90%，台灣總戶數超過700萬戶，漏水相當分散，是漏水率的成本高，速度慢的關鍵原因。台水每年投入抓漏的經費，約台幣70至80億，但只能降低漏水率0.4至0.45左右，要在120年達到漏水率10%的目標，需要透過大數據技術來突破。