愛滋感染者憂個資外洩 專家呼籲可求援

（中央社記者陳偉婷台北20日電）北市部分愛滋感染者個資遭洩，露德協會秘書長徐森杰今天說，已有感染者表達焦慮，擔心資料被公開，也有家屬感到很氣憤。他呼籲，感染者若需協助，可找專業團體幫忙。

愛滋感染者個資依法受到保護，但台北市立聯合醫院昆明防治中心在2007年執行「台北市減害計畫情形簡報」時，研究員將列屬台北市轄內的3千多筆愛滋感染者資料外洩並被放到國際簡報下載平台，衛生福利部直到2016年9月才發現並緊急處理。

台灣露德協會長期協助、關懷愛滋感染者，秘書長徐森杰受訪表示，經媒體披露相關事件後，有些感染者已表達焦慮，很擔心自己的資料有沒有被外洩、是不是很容易就能在網路上查到，也有感染者家屬感到很氣憤，擔心資料被有心人運用。