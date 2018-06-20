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中央社

愛滋感染者憂個資外洩 專家呼籲可求援

中央社2018/06/20 14:14
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北20日電）北市部分愛滋感染者個資遭洩，露德協會秘書長徐森杰今天說，已有感染者表達焦慮，擔心資料被公開，也有家屬感到很氣憤。他呼籲，感染者若需協助，可找專業團體幫忙。

愛滋感染者個資依法受到保護，但台北市立聯合醫院昆明防治中心在2007年執行「台北市減害計畫情形簡報」時，研究員將列屬台北市轄內的3千多筆愛滋感染者資料外洩並被放到國際簡報下載平台，衛生福利部直到2016年9月才發現並緊急處理。

台灣露德協會長期協助、關懷愛滋感染者，秘書長徐森杰受訪表示，經媒體披露相關事件後，有些感染者已表達焦慮，很擔心自己的資料有沒有被外洩、是不是很容易就能在網路上查到，也有感染者家屬感到很氣憤，擔心資料被有心人運用。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞上午在記者會時說明，案件相關個資資料都已移除，感染者可以安心，且遭外洩的資料是2007年底前列管的感染者，2008年之後的感染者無須擔心。

徐森杰說，如果感染者還是很焦慮，除找專業團體釐清焦慮原因並協助找尋解決方法，也可上網搜尋看看，確認相關資料有沒有被清乾淨，若還是可在網路上找到，應盡快通知權益促進民間團體或通知疾管署，盡快針對源頭控管並善後。

徐森杰也說，感染者的個資應受保護，如果有人手中握有相關資料，應儘速銷毀，或告知疾管署，切莫使用，以免觸法。

此次感染者個資外洩是源於防治單位人員對資安認識不清；徐森杰表示，疾管署處理相關資料都很謹慎，相信此次事件不會造成防治隱憂。但事件發生是因製作簡報連結有所疏失，並非蓄意；但也提醒大家，在使用隱私資料時應更謹慎，以免因為一個無心之過揭露他人保守一輩子的秘密。（編輯：黃于）1070620

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