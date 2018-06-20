中捷事業廢棄物隨意棄置 林佳龍:嚴加取締

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市烏日區一處未登錄國有土地上被發現棄置台中捷運事業廢棄物，台中市長林佳龍今天在市議會表示，市府應該帶頭執法，不管廢棄物來自政府或業者，都會嚴格取締。

台中市議員吳瓊華在市政總質詢中揭露，發現台中市捷運工程的廢棄物被隨意棄置在烏日區一處未登錄國有土地上，廢棄物中有捷運工程背心、識別證、工程規劃圖等，棄置者還試圖放火湮滅，這有如政府帶頭違法。

台中市環保局指出，台中捷運工程由台北捷運公司發包施作，並由台北市政府捷運工程局委託民間業者處理事業廢棄物，卻被環保局查獲，業者將台中捷運廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁未登錄國有土地上，已將全案交檢警偵辦，並在該區域加裝監視器。