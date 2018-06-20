廣編／悅喝越好玩　瓶身設計王4 ni

插畫家跨足瓶身設計，為了搏版面使出賣萌、發懶絕技，Lu’s、喂，wei、黃色書刊等知名插畫家，為悅氏所舉辦「設計本色 各瓶本氏」設計比賽擔任示範組 ，讓不少粉絲蠢蠢欲動，悅悅欲試。其中Lu’s作品貼近上班族心聲：「這麼熱的夏季，好想泡在水裡工作」，道出炎熱夏天，只想耍廢的願望，個性瓶身親切感十足，在網路上掀起話題帶動網友們投稿設計熱潮。甚至有網友趣味投稿加入時事分享自身心情「月底沒錢吃飯那就喝水吧！」、「Seafood只喝水，佛系女神」、「你有Freestyle嗎？」，掀起各校學生們也紛紛加入創意設計稿件的話題論戰，看誰的學校人氣比較旺！EX「一杯悅氏鹼性水，世新美女就是水」、中原大學出「中原夜市Yes小吃」等等的好玩設計稿件；也引發台灣各縣市PK設計出專屬於當地味道的瓶身設計等。讓網友們相互各顯神通創造出一波波熱絡話題。

想和插畫家一樣，設計屬於自己的瓶身，大顯身手的機會來了! 知名瓶裝水公司-悅氏鹼性水，為了擴大全民設計樂趣，舉辦「設計本色，各瓶本氏」瓶身設計大賽，總獎金達兩萬元，更有機會接受知名雜誌獨家專訪！

不論是隨性手繪風或是專業電腦繪圖皆可報名參賽，還有粉絲繪製恐龍瓶身向電影侏羅紀公園致敬，截至目前為止已有上百件參賽作品湧入，今年夏天邀請你一起發揮創意，秀出最潮的水瓶設計。

參賽者獲獎後更有機會獲得生產上市的機會，於通路上銷售。想要讓全台灣都喝到自己設計的獨家瓶身嗎？還在猶豫什麼？！下一個創意設計大師就是你！