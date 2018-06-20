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南部豪雨農損逾2千萬 預估果菜價揚但不貴

中央社2018/06/20 14:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）端午節休市到今天，農糧署表示，近日豪雨農損累計新台幣2431萬元，主要是屏東蔬果局部受損，整體影響不大；由於連日大雨不利採收，預估明天交易量減少，菜價回穩略升但不貴。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，今年整體蔬菜交易均價疲軟，每公斤24元或以下，近日端午連假逢彰化以南數日大雨，雨勢未歇，勢必影響產地蔬菜採收。

農糧署彙整截至今天近午，累計農業產物估計損失2431萬元。主要以屏東、台東、高雄居多。

目前屏東縣損失1730萬元、占71 %最多，分散多種蔬果局部受損，例如木瓜、鳳梨、香蕉、苦瓜、茄子及絲瓜；其次是台東縣損失521萬元、占21%；高雄市損失131萬元 、占5%。

農委會農糧署副署長莊老達說，台東局部地區的水稻因大雨倒伏，整體受災情況不嚴重。

農糧署預估，明天開市運抵台北果菜批發市場的交易量會減少，整體蔬菜交易均價會略微回穩，不會貴，只是不像先前那麼便宜低價。

台北果菜批發市場最近一個交易日是17日，當天整體蔬菜交易均價每公斤24.4元，隨後休日至今。走訪傳統市場，近日高山產地高麗菜1台斤19元，葉菜1把多為10元，甚至低於10元。（編輯：陳清芳）1070620

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