NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈動土金鏟鎮守　除了助孕另有妙解藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

威力纖禁藥案 連惠心告媒體求償千萬敗訴

中央社2018/06/20 14:27
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北20日電）威力纖禁藥案，連惠心不滿媒體指她故意在威力纖Plus產品添加禁藥成分等報導，提告求償新台幣1000萬元。一審法院判連惠心敗訴；案經上訴，高院今天維持一審見解，全案可上訴。

中國國民黨前主席連戰長女連惠心主張，蘋果日報在民國102年10月28日的報導內容，未盡查證義務，僅根據檢調單位查得菁茵荋公司與云丰公司間有資金往來事實，錯誤報導她介入云丰公司經營，並掌握威力纖Plus產品的上下游生產銷售，指摘她故意在威力纖Plus產品添加 Cetilistat 禁藥成分等不實言論，侵害其名譽權，請求蘋果日報公司及撰稿記者、總編輯連帶賠償1000萬元。

一審法院判連惠心敗訴；全案經上訴，台灣高等法院審理認為，這篇報導關於大標題「連惠心謊話連篇禁藥風波終於道歉」部分，是針對連惠心有無參與云丰公司經營、掌握這些產品的上下游生產銷售、有無前後說詞不一或隱瞞的情形，為主觀上意見陳述，屬意見表達。

此外這些產品遭指含有禁藥成分後，連惠心均回應未經營或管理菁茵荋公司，也未持有菁茵荋公司股份，與其事後出面坦承自己為菁茵荋公司股東，確存有說詞前後不一的情況。

高院指出，連惠心自承擔任菁茵荋公司產品代言人，推廣產品銷售，有出面道歉，說明自己是股東等情形，且這些產品是否含有禁藥成分，攸關民眾食品及用藥安全，當屬可受公評之事。

高院認為，這篇報導中，有平衡報導連惠心表示不知道為何會驗出禁藥、可能是人為疏失，以及云丰公司黃姓負責人表示對禁藥一事不知情等語，尚不至讓讀者產生連惠心故意添加禁藥於產品中的錯誤印象。

高院認定，這篇報導內容無不法侵害連惠心的名譽，她請求蘋果日報等連帶給付1000萬元即屬無據，不應准許；全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1070620

中捷事業廢棄物隨意棄置 ...南部豪雨農損逾2千萬 預估...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan