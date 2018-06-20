威力纖禁藥案 連惠心告媒體求償千萬敗訴

中國國民黨前主席連戰長女連惠心主張，蘋果日報在民國102年10月28日的報導內容，未盡查證義務，僅根據檢調單位查得菁茵荋公司與云丰公司間有資金往來事實，錯誤報導她介入云丰公司經營，並掌握威力纖Plus產品的上下游生產銷售，指摘她故意在威力纖Plus產品添加 Cetilistat 禁藥成分等不實言論，侵害其名譽權，請求蘋果日報公司及撰稿記者、總編輯連帶賠償1000萬元。

（中央社記者王揚宇台北20日電）威力纖禁藥案，連惠心不滿媒體指她故意在威力纖Plus產品添加禁藥成分等報導，提告求償新台幣1000萬元。一審法院判連惠心敗訴；案經上訴，高院今天維持一審見解，全案可上訴。

一審法院判連惠心敗訴；全案經上訴，台灣高等法院審理認為，這篇報導關於大標題「連惠心謊話連篇禁藥風波終於道歉」部分，是針對連惠心有無參與云丰公司經營、掌握這些產品的上下游生產銷售、有無前後說詞不一或隱瞞的情形，為主觀上意見陳述，屬意見表達。

此外這些產品遭指含有禁藥成分後，連惠心均回應未經營或管理菁茵荋公司，也未持有菁茵荋公司股份，與其事後出面坦承自己為菁茵荋公司股東，確存有說詞前後不一的情況。

高院指出，連惠心自承擔任菁茵荋公司產品代言人，推廣產品銷售，有出面道歉，說明自己是股東等情形，且這些產品是否含有禁藥成分，攸關民眾食品及用藥安全，當屬可受公評之事。

高院認為，這篇報導中，有平衡報導連惠心表示不知道為何會驗出禁藥、可能是人為疏失，以及云丰公司黃姓負責人表示對禁藥一事不知情等語，尚不至讓讀者產生連惠心故意添加禁藥於產品中的錯誤印象。

高院認定，這篇報導內容無不法侵害連惠心的名譽，她請求蘋果日報等連帶給付1000萬元即屬無據，不應准許；全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1070620