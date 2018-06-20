調查：國人期待60歲退休 資金缺口逾千萬

關於理想退休金的部分，調查顯示，富裕族群認為需要準備新台幣2586萬元才能擁有無虞的退休生活，一般大眾的理想退休金則是1635萬元；無論富裕族群或一般大眾，理想退休金額皆較去年微幅下滑。去年富裕族群理想退休金為2645萬元、一般大眾為1724萬元。

花旗（台灣）銀行今天公布2018國人財富態度大調查，調查顯示，國人期望60歲退休，並認為應該從37歲開始著手準備退休金，與去年調查的預期60歲退休，應自38歲開始準備相去不遠。

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）調查顯示，國人期望60歲退休，但富裕族群及一般大眾的退休資金缺口都超過1000萬元，另外，有趣的是，相對於一般大眾，富裕族群對數位理財工具接受度較高。

進一步分析可發現在退休金準備上，雖然富裕族群與一般大眾的理想退休金額差距達951萬元，但兩個族群的資金缺口卻相去不遠。富裕族群理想退休資金缺口為1138萬元、一般大眾為1039萬元。

同時調查顯示，國人認為養育一名子女成年到大學畢業，需要準備844萬元，而資金缺口高達452萬元。富裕族群預期的子女教養金為961萬元、資金缺口為464萬元；一般大眾預期教養金為710萬元，缺口達439萬元，足見無論哪一族群，在子女教養上皆面臨資金缺口挑戰。

另外，值得關注的是，在過去一個月內，曾經使用過手機銀行或網路銀行等數位理財工具或平台處理銀行事務的國人達88.8%，其中，富裕族群更達92.4%，明顯較一般大眾的85.0%高，打破大家對富裕族群多半不習慣使用數位理財工具的刻板印象。

進一步追問受訪者目前在處理金融理財事務時，有多少比例是透過「手機銀行或網路銀行等數位理財工具/平台」完成時，富裕族群占比為64%，亦高於一般大眾的59%。

有趣的是，即便國人對數位理財工具接受度高，但比起單純「使用數位理財分析工具」的財富管理規劃服務，僅有59.3%受訪者願意增加在該銀行的投資金額，國人仍偏好「使用數位理財分析工具，並結合專業理專諮詢」，則有77.8%的受訪者表示在兩者並行的情況下願意增加投資，且富裕族群的偏好程度為80.7%，更較一般大眾的74.8%顯著。

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，觀察數位理財相關調查結果，可以發現台灣消費者對數位理財工具接受度高、使用習慣也非常成熟；但是，來自於「人」的專業諮詢畢竟是財富管理的核心，因此，相對於全面仰仗數位科技，消費者依舊偏好科技搭配人的諮詢服務。

「2018年國人財富態度大調查」由花旗委託今周刊，在2018年5月1日至15日，針對全台1850位25歲以上具財務自主權的民眾進行網路調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.3%。（編輯：楊凱翔）1070620