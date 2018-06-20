世界難民日　台南醫院響應飢餓30活動

今（20）日是世界難民日，衛生福利部台南醫院與台灣世界展望會台南辦公室合作，在門診大廳辦理「醫口同飢、救是現在」響應飢餓30活動，來傳達關懷人權與參與公益。
台南醫院副院長楊宜青致詞時表示，105年剛來台南醫院服務時，第一個參與的活動就是飢餓30，當時感到非常有意義，也實際參與當日禁用固體食物，僅飲用牛奶、豆漿等流質食物補充體力，親自體驗飢餓感受，一起關懷國內急難家庭的需要、讓更多貧困兒童的生命得到保障，遠離飢餓、看見希望。
楊宜青說，台南醫院致力於關懷弱勢不餘遺力，有其使命與任務，照顧與守護民眾健康，醫院藉由舉辦「醫口同飢、救是現在」活動，醫院醫事團隊同仁及志工、家屬、民眾等主動響應，約有150人參與。
社區復健中心學員每每在醫院有活動時熱情參與展現自信，醫院請學員精心練習二首歌曲，以現場表演為飢餓勇士加油打氣。 楊宜青不但親自體驗，也謝謝醫護團隊及志工伙伴，熱烈參與飢餓體驗活動，一起進行宣誓，貼上飢餓中的紋身貼紙，用行動來支持。
台灣世界展望會南區辦處，特別感謝台南醫院對於公益活動的支持與協助，醫院已經連續第九年響應此有意義活動，感謝醫護同仁百忙中踴躍參與，也在門診大廳辦理持續至22日的飢餓30義賣活動，為特況家庭募集急難救助金，關顧國內貧童的成長權益。