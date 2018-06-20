世界難民日　台南醫院響應飢餓30活動

今（20）日是世界難民日，衛生福利部台南醫院與台灣世界展望會台南辦公室合作，在門診大廳辦理「醫口同飢、救是現在」響應飢餓30活動，來傳達關懷人權與參與公益。

台南醫院副院長楊宜青致詞時表示，105年剛來台南醫院服務時，第一個參與的活動就是飢餓30，當時感到非常有意義，也實際參與當日禁用固體食物，僅飲用牛奶、豆漿等流質食物補充體力，親自體驗飢餓感受，一起關懷國內急難家庭的需要、讓更多貧困兒童的生命得到保障，遠離飢餓、看見希望。

楊宜青說，台南醫院致力於關懷弱勢不餘遺力，有其使命與任務，照顧與守護民眾健康，醫院藉由舉辦「醫口同飢、救是現在」活動，醫院醫事團隊同仁及志工、家屬、民眾等主動響應，約有150人參與。