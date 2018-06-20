OPEC部長齊聚維也納 是否增產意見分歧

（中央社維也納19日綜合外電報導）石油輸出國家組織成員國部長今天抵達奧地利首都維也納，準備就是否扭轉抑制原油產量的里程碑協議展開艱難談判；支持放寬減產限制的沙烏地阿拉伯和俄羅斯恐面臨伊朗反對。

石油輸出國家組織（OPEC）成員國和非成員國能源部長將於22至23日進行討論，一場近來分歧最劇的會議料將登場，若干國家對於撕毀協議的想法感到不滿。這項落實18個月的協議有助將油價推至多年新高。

伊朗率領反對放寬減產限制的聲浪，惟恐區域死對頭沙國做出任何導致油價下挫的舉動，因為美國總統川普決定退出核協議，代表伊朗恐將面臨新制裁，石油出口連帶受到衝擊。