六點聲明駁不實指控　侯友宜：不要低估我的戰鬥意志

文化大學宿舍的爭議，民進黨傾全黨之力一連串與事實不符的指控，又昱公司律師陳佳瑤提出6點聲明，同時要求台北市政府與教育部，勿要再互踢皮球，盡速對外說明，不要到了選舉就政策反覆，避免影響學生權益。

國民黨新北市長參選人侯友宜今（20）日受訪說，這段時間民進黨從中央、雙北市議員，到談話性節目名嘴，不斷丟出不實資料抹黑他、攻擊他的家人。侯友宜鄭重表示，「不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果、更不要錯估侯友宜的戰鬥意志。」

侯友宜重申，86年就成立公司，也蓋了一棟建築物，從陳水扁市長到柯文哲市長，都是合法公文證明合法使用；前幾年，也由議員跟台北市政府官員到現場會勘，發公文說一切合法，也要求文大用寄宿舍H1類申報公安，公安核定了，消防檢查也通過，文大也向教育部申報也完全合法。