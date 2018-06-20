六點聲明駁不實指控　侯友宜：不要低估我的戰鬥意志

文化大學宿舍的爭議，民進黨傾全黨之力一連串與事實不符的指控，又昱公司律師陳佳瑤提出6點聲明，同時要求台北市政府與教育部，勿要再互踢皮球，盡速對外說明，不要到了選舉就政策反覆，避免影響學生權益。
國民黨新北市長參選人侯友宜今（20）日受訪說，這段時間民進黨從中央、雙北市議員，到談話性節目名嘴，不斷丟出不實資料抹黑他、攻擊他的家人。侯友宜鄭重表示，「不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果、更不要錯估侯友宜的戰鬥意志。」
侯友宜重申，86年就成立公司，也蓋了一棟建築物，從陳水扁市長到柯文哲市長，都是合法公文證明合法使用；前幾年，也由議員跟台北市政府官員到現場會勘，發公文說一切合法，也要求文大用寄宿舍H1類申報公安，公安核定了，消防檢查也通過，文大也向教育部申報也完全合法。
侯友宜強調，為了學生權益，及早請北市都發局做出認定，21年合法建物在現場會勘多次，都認為沒有問題，現在選舉時間點到了，大家又要重新解釋，「那就趕快去認定，如果要改變原有認定，早些說清楚違規在哪裡。」他還說：「我太太說過，願意考量學生權益，立即跟文大解約。」
侯友宜認為，這段期間很多惡意的曲解抹黑，除了他本人不斷的說明，也請律師在上周召開說明，選辦幾乎每天都要不斷的解釋，今日稍早也正式發新聞稿說明，如果外界持續接受錯誤資訊，選辦會非常有耐心地逐一說明。
侯友宜辦公室發言人賴冠群說，奉勸這些扭曲攻擊的人，不要低估選民的智慧，不要高估抹黑的效果，更不要錯估侯友宜的戰鬥意志，一連串的抹黑選民看在眼裡，候選人只會越戰越勇、越戰越強。
侯友宜辦公室發出包括「又昱公司設立就是為了合法報稅」、「微型公司登記於記帳士處，是民間常有經營型態」、「又昱公司報稅將押金利息納入，規格之高國內罕見」、「土地超過9成為娘家繼承，餘搭配購買周邊私有/國有畸零地」、「興建工程款3500萬，100萬自籌」，及「大群館以住宿類第1組（H1類組）進行公安申報均合格，86年迄今各級政府也無認定違規」的六點聲明。