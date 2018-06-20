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中央社

印度總統：外交政策致力維持不與強權結盟

中央社2018/06/20 14:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里20日電）印度總統柯文德昨天發表演說時，呼應印度總理莫迪日前有關印度「戰略自主」的談話，表示印度致力維持與世界強權集團不結盟的態度。

印度總理莫迪2014年上台後，曾考量中國軍力擴張威脅印度安全，逐漸強化與美國、日本等的軍事關係，甚至參與印、美、日、澳4邊聯盟對抗中國在印太地區擴張。

但今年以來，印度的外交政策因美國總統川普發起貿易戰等因素，微調回到過去不結盟的政策，並與中國、俄羅斯修好。

「印度人報」（The Hindu）報導，印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）昨天在總部位於雅典的希臘歐洲和外交政策基金會（Hellenic Foundation forEuropean and Foreign Policy）發表演說時指出，印度致力透過建立健全、以規則為基礎的多邊架構。

柯文德也呼應印度總理莫迪日前在新加坡香格里拉對話、有關「戰略自主」的談話說，印度以致力維持與世界強權集團不結盟的態度，保持國際多極化的承諾。

柯文德上述談話，被認為是針對美國在總統川普主政下，以「美國優先」逐漸升高貿易保護主義來對抗全球化。

柯文德強調，作為一個負責任的大國，印度尋求成為一個規則的制訂者與監護者。

印度總理莫迪日前在香格里拉對話發表演說時強調，印度不把印太視為一種戰略或專屬少數國家的俱樂部，更不是一些國家組成集團去支配它，「我們絕不希望印太政策是把矛頭對準任何國家」。

由於美、日大力強調印太安全戰略以對抗中國擴張，莫迪上述談話被專家解讀是避免刺激和針對中國。

但莫迪在演說中也呼應美國主張，強調各國應維護航行自由、貿易順暢及按國際法和平解決爭端，批評某些國家讓其他國家承受「不可思議的債務負擔」。

柯文德和莫迪的談話，充分顯現印度外交政策逐漸微調回到傳統的不結盟主義。（編輯：陳惠珍）1070620

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