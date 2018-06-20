想拚球速控球雙贏 廖任磊盼盡快升一軍

（中央社記者黃巧雯桃園20日電）旅日讀賣巨人隊投手廖任磊今年心態變得穩定，表現也較去年進步，他今天表示，目前還在尋找控球、球速增加雙贏的方式，並希望能盡快升上一軍。

讀賣巨人三軍這次來台交流，廖任磊也有隨隊，巨人隊預計安排4場交流賽，今天首戰與中華職棒Lamigo桃猿隊交手。

廖任磊今年在二軍以後援為主，出賽12場，戰績2勝0敗，投15局被敲出15支安打，包括1發全壘打，防禦率2.40。

談到今年在二軍表現較去年進步，廖任磊認為，關鍵在於三軍教練阿波野秀幸提供選手自由發揮的空間，讓他今年心態變得更穩定，而心理也會影響球技。