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中央社

想拚球速控球雙贏 廖任磊盼盡快升一軍

中央社2018/06/20 14:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯桃園20日電）旅日讀賣巨人隊投手廖任磊今年心態變得穩定，表現也較去年進步，他今天表示，目前還在尋找控球、球速增加雙贏的方式，並希望能盡快升上一軍。

讀賣巨人三軍這次來台交流，廖任磊也有隨隊，巨人隊預計安排4場交流賽，今天首戰與中華職棒Lamigo桃猿隊交手。

廖任磊今年在二軍以後援為主，出賽12場，戰績2勝0敗，投15局被敲出15支安打，包括1發全壘打，防禦率2.40。

談到今年在二軍表現較去年進步，廖任磊認為，關鍵在於三軍教練阿波野秀幸提供選手自由發揮的空間，讓他今年心態變得更穩定，而心理也會影響球技。

去年以直球、變速球為主的廖任磊，因急於求表現而容易想太多，今年自信心提升後，變得更放膽去投，增加丟滑球、曲球頻率。

廖任磊表示，今年平均球速約150公里，儘管較去年略慢，但球質、控球都有變好，未來希望球速快又準，目前還在尋找控球、球速增加雙贏的方式。

儘管不知道教練團何時會給予自己機會，廖任磊要自己持續進步，期許自己不要受傷、能盡快升上一軍。

廖任磊難得回來台灣，昨天也特別找學弟敘舊，並選擇到海產店吃飯，一嚐熟悉的家鄉味，他透露，日本海鮮主要以生的或烤的為主，台灣料理方式比較多樣化。（編輯：陳怡璇／黃于）1070620

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