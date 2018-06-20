大修正將至？1987股災贏家：政府無招可支 下波經

他稱，政府現在就難以控制經濟衰退，這是因為已經用了僅有的財政工具來管理當前經濟，所以未來幾乎沒有保留招數了。

他出席一場由高盛贊助的活動「高盛訪談」上表示，「因為我們沒有任何穩定手段，下次經濟衰退真的會很可怕。」

「到下次經濟衰退時，我們還有貨幣政策，但這些政策將快速耗盡，但我們沒有任何財務穩定手段。」

他稱，在 2007 年至 2009 年金融危機後推行的利率政策，Fed 藉之創造出經濟動能，但這動能無法持續下去，因為 Fed 正試圖讓利率正常化。他意指股市估值將因此無法持續下去，而正也符合華爾街普遍認為股市估值過高的看法。

無獨有偶，投資公司 Burnbrae Group 總裁 Jim Mellon 週二 (19 日) 表示，市場充斥自滿情緒，加上美股週期性調整後的本益比到 32 倍，已經是史上最高水準，「無論如何，已經到了大幅修正的時候。」Mellon 甚至認為，現在的股市估值過高的情形比 1929 年和 2000 年還要嚴重。

上週二 Jones 表示，他認為美股和債券殖利率年底將同步上升，呈現瘋狂狀態，因為實際利率仍處於歷史低位，所以債券殖利率上升不會阻止投資人搶購股票，屆時股市將有融漲現象。

所謂融漲，指的是不想錯過股市上漲機會的投資者蜂擁進入股市，但他們進入股市的原因並非真是因為經濟基本面有所改善，這也將是泡沫破裂、股市崩盤的前哨。

本週一受訪時他表示，股市已經傾向「上漲並準備就緒」，特別是在 11 月國會中期選舉結束後會顯著跳漲，但這個漲勢是無法持續下去的。

Paul Tudor Jones 稱，歷史總是驚人的相似：在上個世紀 50 和 60 年代，投資者對低利率上癮，隨後升息就會襲擊金融市場和經濟。這一次要更危險的多，因為衍生品市場太繁榮，掩蓋了危機的真相。

「今年二月份股市劇烈波動的一週就是由衍生品激發的，過去 30 年的危機無一例外都是衍生品所激發。」巴菲特也曾稱金融衍生品是「造成大規模破壞的武器」。

Jones 認為，「從長期來看，我們最終會回到正常的貨幣政策和正常的真實利率。這可能也意味著，在很長的時間內，資產的價格都會處於下跌走勢。」

隨著全球市場對中美貿易緊張關係的擔憂加劇，週二道指大跌 287 點或 1.2% 至 24700，今年藍籌股漲幅通通被抹平。Nasdaq 綜合指數收跌 0.3%，S&P 500 指數也收低 0.4%。

Jones 最著名就是發現美股 1987 年與 1929 年的相似性，因此在 1987 年 10 月的股災大賺 1 億美元，他管理的 Tudor Futures 基金當月獲得了 62% 的驚人回報。