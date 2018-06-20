NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈動土金鏟鎮守　除了助孕另有妙解藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

IMD數位競爭力 台灣5指標擠進全球前3名

中央社2018/06/20 14:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北20日電）瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2018世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要經濟體中排名第16，其中有5項指標擠進全球前3，「全國平均總研發人力」指標更高居全球之冠。

瑞士洛桑管理學院於6月19日發佈2018世界數位競爭力調查評比，台灣排名第16名，而三大主要指標中，「知識」排名全球第19名，「技術環境」排名第11名，「未來整備度」則為第22名。

各主要指標之下，涵蓋不同的細項指標，而台灣有5項細項指標高居全球前3名，「全國平均總研發人力」拿下全球之冠、「行動寬頻訂閱」和「IT與媒體股票市值占總股票市值的百分比」均為全球第2名、「學生在數學上的表現」和「高科技出口」排名第3。

國發會資管處處長潘國才說明，以「全國平均總研發人力」這項指標來看，台灣本來就是以資通訊產業為強項，需要很多研發人員，而據科技部調查，全國研發經費跟研發人力持續成長，且政府不斷投入心力培育研發人力，這些都有助於強化指標表現。

至於「行動寬頻訂閱」，潘國才解釋，此細項指標指的是台灣提供行動上網的手機門號數量，反映出台灣民眾手機連網程度相當普及，從日常生活觀察的現象也可印證此結果。

潘國才說明，台灣資訊產業是強項，不只政府持續投入研發、育才，相關產業在股市的表現也頗佳，因此相關的指標表現多不錯。

不過IMD評比中也列出台灣的弱項為「國外高階技術人才」，調查指出，國外高階技術人才被台灣的工作環境吸引程度是落在後段班。

國發會說明，台灣政府今年初已經正式實施「外國專業人才延攬及僱用法」，通盤鬆綁外國人才來台及留台工作及生活的各類限制，就是希望可以提高外籍人士來台意願，進一步提升台灣的國際競爭力。（編輯：楊凱翔）1070620

金正恩晤習近平 稱將緊密...印度人均公共健康醫療支出 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan