金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

（中央社台北20日電）北韓領導人金正恩19、20日訪問中國，北韓官媒中央通信社（朝中社）20日發布長篇報導，詳述金正恩此次訪中過程。金正恩說，在開創朝鮮半島和地區未來的過程中，將與中國緊密合作和協同。

澎湃新聞引述朝中社報導，在與習近平的會談中，雙方互相通報了北韓與美國峰會的結果，及對它的評價、看法和立場，並就朝鮮半島非核化解決前景等共同關心的一系列問題交換了「有益的意見」，並達成共識。

報導稱，金正恩感謝中國黨和政府在這次在新加坡舉行的「川金會」，提供了「積極而真摯的支援和良好幫助」。