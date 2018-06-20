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中央社

金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

中央社2018/06/20 14:46
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北20日電）北韓領導人金正恩19、20日訪問中國，北韓官媒中央通信社（朝中社）20日發布長篇報導，詳述金正恩此次訪中過程。金正恩說，在開創朝鮮半島和地區未來的過程中，將與中國緊密合作和協同。

澎湃新聞引述朝中社報導，在與習近平的會談中，雙方互相通報了北韓與美國峰會的結果，及對它的評價、看法和立場，並就朝鮮半島非核化解決前景等共同關心的一系列問題交換了「有益的意見」，並達成共識。

報導稱，金正恩感謝中國黨和政府在這次在新加坡舉行的「川金會」，提供了「積極而真摯的支援和良好幫助」。

朝中社引述金正恩表示，對近期朝鮮勞動黨與中國共產黨兩黨戰略合作得到加強、彼此信任進一步加深的現實感到非常滿意和寶貴。雙方將繼續進一步發展兩黨、兩國人民之間更加密切的友誼、團結與合作關係的決心和意志。

報導說，19日晚間，中方為金正恩的來訪舉行了盛大晚宴。宴會開始前，參加人員觀看了收錄兩黨、兩國最高領導人3次會晤的錄影片。金正恩在晚宴發表講話說，在開創朝鮮半島和地區未來的過程中，將與中國緊密合作和協同。

金正恩6月19日至20日訪問中國，並罕見地在行前公布消息。這是金正恩3個月來第3次訪問中國。19日金正恩與中國國家主席習近平會面。

據新華社報導，在19日的會談中，兩國領導人就當前中國與北韓關係發展和朝鮮半島局勢坦誠深入交換了意見，一致表示要維護好、鞏固好、發展好雙方關係，共同推動朝鮮半島和平穩定面臨的良好勢頭向前發展，為維護世界和地區和平穩定、繁榮發展作出積極貢獻。（編輯：翟思嘉/邱國強）1070620

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