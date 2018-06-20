台股盤後－被動元件賣盤摜壓 電金權值力撐 小漲23

台股今 (20) 日盤勢上沖下洗，強勢族群包括被動元件、矽晶圓、光碟等均遭賣盤摜壓，不過電子三雄台積電與大立光抗跌，加上亞股反彈，金融股也見到買盤湧入，指數午盤過後拉回平盤之上，終場小漲 23.25 點，以 10927.44 點作收，成交值 1780.62 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開平高壓低震盪，盤中一度大跌近 3 點，終場下跌 1.31 點，以 153.62 點作收，成交值 433.31 億元。

台股今天漲跌互見，其中漲幅最高是塑膠類股，漲幅 2.1%，油電燃氣漲幅也超過 2%，水泥、食品、汽車漲幅也超過 1%，鋼鐵、金融、通信網路、橡膠、光電、其他類、半導體、貿易百貨、化學等也均收紅。