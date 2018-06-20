NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈動土金鏟鎮守　除了助孕另有妙解藍營是佛系參選？林佳龍：廣結善緣凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

印度人均公共健康醫療支出 略高於GDP

中央社2018/06/20 14:50
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里20日專電）根據印度國家健康檔案最新數據，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出雖有增加，但僅略高於國內生產毛額（GDP）的1%。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度國家健康檔案（National Health Profile, NHP）最新報告顯示，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出，已從2009到2010年的621盧比（新台幣約275元）提高到1112盧比（新台幣約493元）。

若與其他國家比較，印度花在公共健康醫療的費用仍顯得微不足道。瑞士同一年度的人均公共健康醫療支出為6944美元，美國為4802美元，英國則為3500美元。

根據報告，印度2015到2016年的公共健康醫療支出總額，達1兆4005億4000萬盧比（新台幣約6200億元）。

不過，印度總理莫迪日前宣布國家健康衛生保健計畫（NHPS），又稱為Ayushman Bharat，將針對1億戶貧困家庭提供每戶每年50萬盧比（新台幣約22萬元）保險費，以支應健康醫療費用，將改變上述狀況。

莫迪指出，這項計畫將是世界最大規模的政府經營健康醫療保險計畫。

根據NHP 2018年報告預測，在2016到2017年，印度將有4.3億人或人口的43%被納入健康保險範圍內。

印度衛生與家庭福利部長納達（Jagat PrakashNadda）昨天在公布NHP報告後表示，NHPS將可大幅降低個人健康醫療支出。

根據世界衛生組織（WHO）2017年的資料顯示，印度有67.78%的健康醫療支出是自付，而全球平均水準為18.2%。（編輯：陳俊碩）1070620

IMD數位競爭力 台灣5指...張鈞甯號召參與亞太影展 喊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan