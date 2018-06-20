印度人均公共健康醫療支出 略高於GDP

（中央社記者康世人新德里20日專電）根據印度國家健康檔案最新數據，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出雖有增加，但僅略高於國內生產毛額（GDP）的1%。
「印度時報」（Times of India）今天引述印度國家健康檔案（National Health Profile, NHP）最新報告顯示，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出，已從2009到2010年的621盧比（新台幣約275元）提高到1112盧比（新台幣約493元）。
若與其他國家比較，印度花在公共健康醫療的費用仍顯得微不足道。瑞士同一年度的人均公共健康醫療支出為6944美元，美國為4802美元，英國則為3500美元。
根據報告，印度2015到2016年的公共健康醫療支出總額，達1兆4005億4000萬盧比（新台幣約6200億元）。
不過，印度總理莫迪日前宣布國家健康衛生保健計畫（NHPS），又稱為Ayushman Bharat，將針對1億戶貧困家庭提供每戶每年50萬盧比（新台幣約22萬元）保險費，以支應健康醫療費用，將改變上述狀況。
莫迪指出，這項計畫將是世界最大規模的政府經營健康醫療保險計畫。
根據NHP 2018年報告預測，在2016到2017年，印度將有4.3億人或人口的43%被納入健康保險範圍內。
印度衛生與家庭福利部長納達（Jagat PrakashNadda）昨天在公布NHP報告後表示，NHPS將可大幅降低個人健康醫療支出。
根據世界衛生組織（WHO）2017年的資料顯示，印度有67.78%的健康醫療支出是自付，而全球平均水準為18.2%。（編輯：陳俊碩）1070620