印度人均公共健康醫療支出 略高於GDP

（中央社記者康世人新德里20日專電）根據印度國家健康檔案最新數據，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出雖有增加，但僅略高於國內生產毛額（GDP）的1%。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度國家健康檔案（National Health Profile, NHP）最新報告顯示，印度2015到2016年的人均公共健康醫療支出，已從2009到2010年的621盧比（新台幣約275元）提高到1112盧比（新台幣約493元）。

若與其他國家比較，印度花在公共健康醫療的費用仍顯得微不足道。瑞士同一年度的人均公共健康醫療支出為6944美元，美國為4802美元，英國則為3500美元。