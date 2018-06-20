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貿易戰一旦升級 蘋果恐成美高科技最大犧牲品

鉅亨網2018/06/20 14:57
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美中貿易戰升溫，儘管傳出蘋果 (Apple)(AAPL-US) 在中國組裝的 iPhone，可能獲得關稅豁免，但多數分析師仍然相信，貿易緊張局勢升級之下，蘋果將是承擔風險最高的美國高科技公司。

一個具體可見的理由，是蘋果在中國的銷售數字。在 2017 財年，蘋果有近 20% 的營收，相當於 447 億美元，是來自大中華地區。據 IDC 數據，蘋果在中國出貨 4100 萬支 iPhone，排名取中國市場第 5。

此外，蘋果在中國還有 40 家直營店，並也在中國經營 App Store 和 Apple Music 等服務。在智慧手機市場漸已飽和之下，服務在整體業務的重要性也在逐日提升。儘管蘋果未公布在中國的數字，不過在 2017 財年，蘋果服務占銷售總額的比重，由 11% 升至 13%，重要性提升也是顯而易見的。

蘋果也嚴重依賴亞洲的供應商，例如 iPhone 最重要的組裝，也是由台灣鴻海在鄭州的工廠組裝。可以說，蘋果是在中國最成功的美國公司，但從另一個角度來說，這也可能是一個弱點。

Mirabaud Securities 主管 Neil Campling 說：「蘋果是曝險最高的。」

蘋果的困擾不會只是關稅問題

現在預估影響力變得更複雜，據《紐約時報》之前的報導，川普政府向庫克 (Tim Cook) 保證，iPhone 將不會被課徵關稅。不過另一方面，白宮貿易顧問 Peter Navarro 表示，他沒有聽說過這件事，對此也沒有任何評論。

即使豁免是真的，依舊難以保證蘋果不會受害。中國政府如果要打擊蘋果在中國的業務，手段非常多，當局也可能禁止蘋果所提供的服務。例如，在 2016 年，蘋果 iBooks Store 和 iTunes 電影就在中國被關閉。

北京還可以推升本土手機品牌的影響力，如小米及華為。特別是，美國以國家安全為由，嚴審華為手機，並警告消費者不要購買。理論上中國也能採用類似的理由，稱 iPhone 對國家安全造成威脅，以打擊蘋果。

整體來看，一旦美中翻臉，在中國的跨國公司都難逃噩運，但蘋果所暴露的風險、可能遭到打擊的方式，都是最大而最全面的。

蘋果股價週二收跌 1.62%，報 185.69 美元。

蘋果股價
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