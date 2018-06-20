貿易戰一旦升級 蘋果恐成美高科技最大犧牲品

美中貿易戰升溫，儘管傳出蘋果 (Apple)(AAPL-US) 在中國組裝的 iPhone，可能獲得關稅豁免，但多數分析師仍然相信，貿易緊張局勢升級之下，蘋果將是承擔風險最高的美國高科技公司。

一個具體可見的理由，是蘋果在中國的銷售數字。在 2017 財年，蘋果有近 20% 的營收，相當於 447 億美元，是來自大中華地區。據 IDC 數據，蘋果在中國出貨 4100 萬支 iPhone，排名取中國市場第 5。

此外，蘋果在中國還有 40 家直營店，並也在中國經營 App Store 和 Apple Music 等服務。在智慧手機市場漸已飽和之下，服務在整體業務的重要性也在逐日提升。儘管蘋果未公布在中國的數字，不過在 2017 財年，蘋果服務占銷售總額的比重，由 11% 升至 13%，重要性提升也是顯而易見的。