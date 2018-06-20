美中貿易戰開打　國安會：對台影響不大

黃重諺表示，自今年3月美中貿易衝突升高以來，蔡總統即高度重視此新情勢可能帶來的各種影響，除旋即指示國安會成立專案小組，以即時掌握、預判可能發展，國安會也邀集財經相關部會及國安部門，陸續召開6次專案會議，並在6月19日第6次會議中綜整各相關部會最新研析報告，在今日的國安首長會議提出。

針對美中貿易衝突最新情勢與政府相關因應，總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文在今（20）日上午召集行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、國安會祕書長李大維及國安相關首長進行會議，就美中貿易衝突再次升高的原因及後續可能發展與因應，進行充分討論及沙盤推演。

黃重諺指出，針對美中貿易戰對台灣經濟可能的衝擊影響，國安會綜整相關部會之評估分析，認為美國依據貿易法301條款對進口中國大陸500億美元產品加徵25%關稅，對台灣的影響很有限。其中7月6日開始實施的「清單一」部分，在4月3日美國貿易代表署（USTR）公布暫時清單時（共1,333項，現縮減為818項）已有充分評估，對國內相關產業及大陸台商影響皆不大。

至於「清單二」部分（尚待USTR完成公聽程序及最後決定），包括石化、機械、半導體等產品項目，由台商供應部分均很有限，並不致對整體經濟造成顯著影響。

國安會的報告也指出，美國若進一步對2,000億美元進口大陸產品加徵10%關稅，影響面勢必擴大；假若美中持續相互報復，則可能觸發全球金融市場強烈震盪及貿易保護主義蔓延，其後續衝擊影響將有失控之虞，但此一極端狀況發生的可能性不高。

鑑於美中貿易衝突與對抗有長期化趨勢，國安會在報告中也特別指出，未來我國必須審慎應對可能出現的結構性變化，包括：全球產業供應鏈重整，兩岸台商在區域供應鏈所扮演角色的重大變化，以及對台美中三邊關係可能造成的影響。

黃重諺表示，總統在會中特別指示，國安會應協同行政部門充分掌握美中貿易衝突的最新情勢並精準研判，同時強化政府各部門的整體因應能量。而為避免國人及國內產業對美中貿易衝突升高產生不安心理，總統也指示，行政院及相關部會應就相關問題適時對外說明，以安定社會人心。

為此，目前國安會除已組建專業團隊，針對美中貿易戰短中長期的可能發展預做研判、評估，並預籌規劃全盤因應對策外，也正統合經濟部、行政院經貿談判辦公室（OTN）、中央銀行、外交部、陸委會及國安局等相關機關，完備各項訊息、情勢掌握及研判工作。

面對局勢變化，在國家整體立場上，總統於會中再次重申，政府會以國家整體戰略利益、貿易利益及產業發展轉型需求，在貿易戰所涉及的每一項產品或每一個領域，來考量我們的需要及應有立場。

