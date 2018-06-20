再不吃就沒機會！身分證1999連號　五星飯店大餐免費

業者表示，六福皇宮是在 1999 年開幕，因此結合館內頤園北京料理、留園上海料理、祇園日本料理、丹耶澧義大利餐廳、 Elite Café 推出「 1999 感恩回饋雙人套餐」，將各餐廳的經典招牌菜以套餐方式呈現，像是原價 3,160 元的一整隻酒煮波士頓龍蝦，直接就包含在套餐裡面。

台北威斯汀六福皇宮因租約即將到期將於年底熄燈，推出史上最優惠「 1999 系列回饋方案」，除將館內 5 間餐廳的經典招牌菜以套餐方式提供、自助餐廳升級主菜無限量供應，身分證字號中有 1999 連號，飯店就免費招待絲路宴或各餐廳套餐免費。

絲路宴互動式餐廳則是把原本每人一份的位上主菜改成無限取用，像是澳洲和牛、風味鱸魚等，全部吃到飽。此外， 1999 年出生的當月壽星可享本人用餐 5 折優惠，身分證字號尾數為 1 或 9 的民眾可享同桌 8 折優惠，若身分證字號為 1999 連號，可享絲路宴或各餐廳套餐免費招待一次。



▲六福皇宮將於 12 月 31 日歇業，售出的住宿或餐飲票券如逾期未用將等同現金，可至旗下其他事業體使用，或洽購買平台退費。（圖／六福旅遊集團）

至於因歇業衍生的消費者權益問題，業者說明，所有住宿或餐飲票券均有履約保障， 12 月 31 日前都可使用，逾期未使用的票券將視同現金，可於六福旅遊集團內的台北六福萬怡酒店、六福客棧、六福村主題遊樂園等事業體使用，或洽購買平台退費。會員則可延長效期並免費贈送補償餐券，或是依照會員卡效期比例實質退費。