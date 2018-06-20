NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈民間單位偕高市勞工局　助街友就業小蘇志燮媽過世　在學校還被霸凌凱擘大寬頻500M只要$799
生活

再不吃就沒機會！身分證1999連號　五星飯店大餐免費

記者陳致宇／台北報導2018/06/20 15:38
▲台北威斯汀六福皇宮將於年底熄燈，推出史上最優惠「 1999 系列回饋方案」，身分證字號中有 1999 連號可享免費用餐。（圖／六福旅遊集團）
▲台北威斯汀六福皇宮將於年底熄燈，推出史上最優惠「 1999 系列回饋方案」，身分證字號中有 1999 連號可享免費用餐。（圖／六福旅遊集團）

台北威斯汀六福皇宮因租約即將到期將於年底熄燈，推出史上最優惠「 1999 系列回饋方案」，除將館內 5 間餐廳的經典招牌菜以套餐方式提供、自助餐廳升級主菜無限量供應，身分證字號中有 1999 連號，飯店就免費招待絲路宴或各餐廳套餐免費。

業者表示，六福皇宮是在 1999 年開幕，因此結合館內頤園北京料理、留園上海料理、祇園日本料理、丹耶澧義大利餐廳、 Elite Café 推出「 1999 感恩回饋雙人套餐」，將各餐廳的經典招牌菜以套餐方式呈現，像是原價 3,160 元的一整隻酒煮波士頓龍蝦，直接就包含在套餐裡面。

絲路宴互動式餐廳則是把原本每人一份的位上主菜改成無限取用，像是澳洲和牛、風味鱸魚等，全部吃到飽。此外， 1999 年出生的當月壽星可享本人用餐 5 折優惠，身分證字號尾數為 1 或 9 的民眾可享同桌 8 折優惠，若身分證字號為 1999 連號，可享絲路宴或各餐廳套餐免費招待一次。


▲六福皇宮將於 12 月 31 日歇業，售出的住宿或餐飲票券如逾期未用將等同現金，可至旗下其他事業體使用，或洽購買平台退費。（圖／六福旅遊集團）

至於因歇業衍生的消費者權益問題，業者說明，所有住宿或餐飲票券均有履約保障， 12 月 31 日前都可使用，逾期未使用的票券將視同現金，可於六福旅遊集團內的台北六福萬怡酒店、六福客棧、六福村主題遊樂園等事業體使用，或洽購買平台退費。會員則可延長效期並免費贈送補償餐券，或是依照會員卡效期比例實質退費。

關鍵字六福皇宮1999餐券住宿券退費會員租約到期
國中情侶殉情！呂秋遠提10點看法暑假出國不用錢　0元機票限時開搶

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan