張鈞甯號召參與亞太影展 喊話找她演戲

（中央社記者江佩凌台北20日電）演員張鈞甯接下第58屆亞太影展親善大使，她今天表示，會號召身旁朋友關注，也會多參與影展宣傳，而許久未在台拍戲的她，一直很想回台拍電影，還喊話「快點來找我（演戲）」。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北登場，這是亞太影展相隔8年再度回台，今天在台北美福飯店舉行親善大使亮相記者會，張鈞甯身穿氣質削肩禮服秀出美背。

從小螢幕到大銀幕都有作品的張鈞甯，談及擔任亞太影展親善大使的心情，直呼榮幸又興奮，「這真的是很大的肯定」；她並提到，每次參與電影節活動，內心都會很激動，因為可以看見每個人的努力，也可以看到所有電影人共襄盛舉。