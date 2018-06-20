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中央社

張鈞甯號召參與亞太影展 喊話找她演戲

中央社2018/06/20 14:55
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北20日電）演員張鈞甯接下第58屆亞太影展親善大使，她今天表示，會號召身旁朋友關注，也會多參與影展宣傳，而許久未在台拍戲的她，一直很想回台拍電影，還喊話「快點來找我（演戲）」。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北登場，這是亞太影展相隔8年再度回台，今天在台北美福飯店舉行親善大使亮相記者會，張鈞甯身穿氣質削肩禮服秀出美背。

從小螢幕到大銀幕都有作品的張鈞甯，談及擔任亞太影展親善大使的心情，直呼榮幸又興奮，「這真的是很大的肯定」；她並提到，每次參與電影節活動，內心都會很激動，因為可以看見每個人的努力，也可以看到所有電影人共襄盛舉。

出道多年的她，談及演藝生涯還想嘗試的角色，她說一直很想演「女打仔」，但可能感覺她力量不足苦無機會，不過她認為演員是很彈性的，角色也不能強求，經歷多年的演藝生涯後，她期待能有更多角色找到她，讓觀眾看到她的變化。

第58屆亞太影展主席、資深導演李祐寧致詞表示，起初很多人看不起亞太影展：「但是沒關係，別人看不起的，我們自己來做；今年口號『對焦自己的光』，我們不道別人長短，我們做我們自己。」盼藉活動努力將影展作品銷售到其他國家。

這次是由未來影像公司負責人、台北代表林瑋倫與策展人洪馬克爭取台灣主辦權，洪馬克說，很高興張鈞甯願意擔任影展大使，「每一路走得艱辛，可是每一步都跨得很有自信」，他們會努力讓亞太影展成為台灣今年的驕傲。（編輯：陳怡璇／黃于）1070620

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