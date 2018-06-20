屏東勝利眷村轉型　重新命名、開啟招商說明會

為打造園區嶄新多元風貌，屏東縣政府同時宣布其中34戶已修整完的歷史建築將徵求民間資源導入，啟動招商徵選機制，將於21、28日分別舉辦招商說明會，歡迎有意具有特色、具有夢想的文創之星加入。

位於屏東市核心發展地區，共有70棟歷史建築，街廓保存良好的原勝利眷村，將自今(20)日起正式重新命名，主視覺則由知名插畫家及設計師米力操刀，以插畫呈現眷村建築特色與南國生活元素。

原青島街上的勝利眷村目前已有20多戶餐飲、書店與文創工作室進駐其中。這次命名勝利星村除保留其原名勝利之意，星也表達此園區有如夜空中星光之閃耀，更保留眷村中居住將領的星階典故，還有成為明日之星的期許，同時有著承先啟後的意義。

擅長插畫的米力，以簡單的識別、南國生活感和多元的融合3大元素，描繪出勝利星村的全新地景風貌，LOGO以軍人的臂章形式，主視覺中則融合原眷村的建築特色，以及轉型為創意生活園區的生活風格，色系則以屏東豐富的農產水果為主，熱情、明亮展現屏東風情。



▲本次招商已修整完的新屋。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.20）

明(21)日下午2點屏東場招商說明會，在孫立人將軍行館後方階梯教室舉辦，會中將說明園區規畫、徵選機制、標的物、委託經營期限、申請人資格、申請人繳交費用(房地租金與固定權利金)、空間使用規範等。招商由具有經營管理實務的文創園區執行長，如華山文創園區營運長李正芳、松山文創園區執行總監周琍敏、十鼓仁糖文創園區團長謝十等人，共同組成徵選委員及輔導團，對於園區店家經營實務與整體發展提出建言。



▲原青島街上的勝利眷村已有餐飲、書店與文創工作室進駐其中。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.20）