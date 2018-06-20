肝臟疾病日常保養　營養師：均衡飲食是基本

肝臟是人體最大且沒神經的器官的器官，與代謝藥物、毒物解毒有關，也是人體營養素消化吸收的重要場所，適當營養，充分休息，如果過度補充營養，反而會加重肝臟負擔。營養師表示，除了藥物治療外，生活作息要規律，少加工，多蔬菜，少調味，多吃原形食物、適量補充水分、用餐定食定量、勿聽信不實廣告或偏方，以免延誤治療。

蛋白質的攝取量是以維持體內氮的平衡、防止體蛋白質消耗為宜，一般建議每天每公斤體重給予一公克的蛋白質，應足夠支持肝運作，植物性蛋白質是最佳選擇，如黃豆製品、豆腐、豆干、豆漿等、不建議使用油炸類的黃豆製品，如炸豆包、炸豆腸，反而會增加肝臟負擔。