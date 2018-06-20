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肝臟疾病日常保養　營養師：均衡飲食是基本

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/20 16:09
▲營養師陳冠臻表示，肝臟疾病的飲食調理應注重病患本身狀況調整。（圖／網路擷取 ,2018.06.20）
▲營養師陳冠臻表示，肝臟疾病的飲食調理應注重病患本身狀況調整。（圖／網路擷取 ,2018.06.20）

肝臟是人體最大且沒神經的器官的器官，與代謝藥物、毒物解毒有關，也是人體營養素消化吸收的重要場所，適當營養，充分休息，如果過度補充營養，反而會加重肝臟負擔。營養師表示，除了藥物治療外，生活作息要規律，少加工，多蔬菜，少調味，多吃原形食物、適量補充水分、用餐定食定量、勿聽信不實廣告或偏方，以免延誤治療。

蛋白質的攝取量是以維持體內氮的平衡、防止體蛋白質消耗為宜，一般建議每天每公斤體重給予一公克的蛋白質，應足夠支持肝運作，植物性蛋白質是最佳選擇，如黃豆製品、豆腐、豆干、豆漿等、不建議使用油炸類的黃豆製品，如炸豆包、炸豆腸，反而會增加肝臟負擔。

營養師陳冠臻表示，最基本的就是均衡飲食，肝臟疾病的飲食調理應注重病患本身狀況調整，當身體有水腫、腹水的情形時，應限制鹽分、水分的攝取，以辛香料或九層塔、香菜取代調味料的使用，常見肝硬化腹水及急性期的病患常有食慾不佳、消化不良、胃腸脹氣，宜採取少量多餐。因此，建議選擇體積小且易消化的食物為主，避免粗糙、堅硬、油炸食物。暴飲暴食則可能會使肝病復發，為了避免肝臟過度勞累，規律的飲食習慣協調肝胃功能必然重要。

陳冠臻指出，攝取好的蛋白質可讓肝細胞再生和血清蛋白的補充，同時具有防止脂肪在肝內推積的作用，但蛋白質在體內代謝過程所產生的代謝物，於肝病變時滯留在體內過多，會導致血清氨升高，誘發「肝昏迷」，因此肝昏迷的病人須限制蛋白質的攝取，應避免攝取氨含量高的食物，如乳酪、火腿、花生醬，一般肝硬化病人不需要特別限制蛋白質，但也不能攝取過量。

關鍵字肝臟黃豆
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