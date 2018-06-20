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娛樂

周杰倫二度被忽視　男歌迷不看演唱會全程低頭看世足

娛樂中心／綜合報導2018/06/20 17:02
▲周杰倫《地表最強2》演唱會魅力無法擋，場場爆滿。（圖／翻周杰倫IG , 2018.06.20）
▲周杰倫《地表最強2》演唱會魅力無法擋，場場爆滿。（圖／翻周杰倫IG , 2018.06.20）

周杰倫《地表最強2》巡迴演唱會，日前在上海開唱，許多明星前往朝聖，其中孫儷跟老公鄧超一起去欣賞表演，結果孫儷看得太投入，讓鄧超大吃醋，可見天王的表演魅力。不過歌迷之前在周杰倫演唱會上追劇，被拍下引起討論，讓人好奇到底在看哪齣戲，這次又有一名男子在演唱會上，全程拿手機看世足，一直到演唱會結束，這也是周杰倫第二次被歌迷忽視，讓網友笑翻。


▲孫儷在周杰倫演唱會上揮舞螢光棒，大聲唱〈千里之外〉，不理一旁的老公。（圖／翻攝孫儷微博, 2018.06.17）

最近微博瘋傳一段影片，一名男子在周杰倫的演唱會上，竟拿出手機看世足，當時是哥斯大黎加對上塞爾維亞業的比賽，他看的目不轉睛，完全沒有抬頭欣賞演唱會，整個過程被後方的歌迷拍了下來。之前也有一名男歌迷，在周杰倫的演唱會上拿著手機追劇，一直到演唱會結束，都沒有把頭抬起來，在網路上掀起熱議。


▲網路上流傳一段視頻，一名男歌迷在周杰倫演唱會上，全程盯著手機淡定追劇。（圖／翻攝微博, 2018.05.16）


▲一名男歌迷在周杰倫的演唱會上，全程低頭看世足賽。（圖／翻攝微博, 2018.06.20）

拍下這段影片的歌迷表示，看球賽的男子坐的位置，票價是人民幣980元（約台幣4500元）並不便宜，還揶揄他應該是來陪女友看演唱會的。

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女星曬泳裝照　零贅肉身型曝國光女神邪惡視角　曬深溝美胸

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