台塑股利息5.7元創7年新高 石化業現榮景

林健男表示，今年全球乙烯產能預估淨增加約780萬公噸，主要集中於北美及中國大陸，需求方面若以全球乙烯需求成長是GDP成長的1.2倍估算，約增加670萬公噸，雖然新增產能大於新增需求，但預估開工率87%，全球乙烯供需尚稱平衡。

林健男指出，中國大陸將擴大基礎建設、推動城鎮化與「一帶一路」等政策以維持經濟穩定成長，以及印度政府提出9兆盧比的新振興經濟方案，在今年全球經濟持續溫和成長，加上國際油價持穩與全球乙烯供需平衡預期下，將增加石化產品需求，進而支撐乙、丙烯及衍生物價格。

林健男說，值得注意的是，台塑出口約4成的中國大陸市場，從去年起持續執行供給側改革，且加強環保稽核，迫使高耗能、高污染的工廠關廠或減產，因此可望改善石化業供過於求及低價競爭的窘境；再加上去年起實施禁止廢塑料進口，相對的全新塑料需求及進口量明顯增加，產品利差將隨需求放大，有利亞洲石化業經營，因此，預期今年石化業可望出現罕見連續4年維持榮景。

另外在美國方面，近年有7座乙烷裂解廠投資計畫，合計年產乙烯約1000萬公噸，其中陶氏杜邦(DowDuPont)年產150萬公噸乙烯廠已於去年第3季完工投產外。

但受到技術工人不足及去年8月哈維颶風影響，原預定去年底完工的埃克森美孚(ExxonMobil)及雪佛龍菲利普(Chevron Phillips Chemical)兩座各年產150萬公噸乙烯廠，已延至今年第1季及第2季投產，其餘4座乙烯廠於明年後陸續投產，因此今年上半年因美國乙烯無法充分供應下游衍生物所需，預估下半年才會影響亞洲市場。（編輯：張良知）1070620