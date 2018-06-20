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重磅股回勇 港股漲逾300點 瑞信料3個月內330

鉅亨網2018/06/20 15:13
鉅亨網 / NOWnews
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重磅股回勇，港股今 (20) 早突破 29630 點最高位，截至 14:15，恒指上漲 301.66 點點，或 + 1.04%，報 29774 點，成交量港幣 773 億元。瑞信預料今年恒指於 3 個月內見 33000 點，未來 12 月最高見 34000 點。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

重磅股助推恒指上揚，「股王」騰訊 (0700-HK) 重上港幣 400 元大關，現價漲 1.361%，報港幣 402.2 元；成交約 1538 萬股，涉資港幣 61.54 億元．友邦保險 (1299-HK) 亦走高 2.151%，報港幣 68.85 元。

圖：新浪財經
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自復牌以來跌幅近 6 成的中興通訊 (0763-HK) 終於反彈，上午收盤前一度飆升 18% 至港幣 11.62 元。中興中午發通告澄清，指美參院版本法案還需眾院協調，目前仍非美國法律後，截至目前漲幅收歛至逾 13.299%，報港幣 11.16 元；成交約 6357 萬股，涉資港幣 6.76 億元

圖：新浪財經
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國企指數報 11537 點，上漲 45 點或 + 0.39%；即月期指新報 29723，升 352 點，低水 22 點．即月國指期貨報 11531，升 66 點，低水 13 點。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，以川普喜歡「變臉」的個性，中美間的角力將是長期拉鋸，市場還有一段長時間將波動不穩

工銀國際首席經濟學家程實則認為，貿易衝突對中國經濟的實質影響輕微，造成的影響也可以透過各種政策配搭抵消，如個稅改革等增加可支配收入，穩定內需的措施。長期來看，市場伴隨經濟復甦穩定向好的基本面沒有發生根本性轉變。

不過，他表示，在中美雙方持續博弈的情況下，貿易衝突至少在短期之內還會成為一個不明確因素，市場仍會較為波動

香港《明報》援引豐盛金融資產管理董事黃國英的分析指出，中美貿易戰影響或多或少會被傳媒「誇大」，港股忽然再升也不足為奇。建議投資者最好先等這一輪中美摩擦降降溫再進場，但要避開金融、貿易股，醫藥和科技股可考慮。

展望未來，瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘看好港股前景，預料今年恒指於 3 個月內見 33000 點，未來 12 月最高見 34000 點，雖然最近恒指一度跌破 3 萬點大關，但過去大中華區股票獲利增長仍然向好，他相信下半年獲利仍有增長的空間，基本因素與價值向好，即使受到貿易戰消息拖累，相信是對投資者的情緒影響多於實際的影響。

瑞信認為，金融市場經過具考驗的上半年後，下半年環球股市仍有上升潛力，經濟增長強勁將帶動企業收益，而貿易糾紛很可能會影響微觀經濟。

瑞信繼續看好股票市場，偏好能源科技及金融股，又繼續看好大陸股市，主要由於宏觀環境良好，企業盈利優於預期，估值合理，股票前景仍然強。

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貿易戰一旦升級 蘋果恐成美...〈群創股東會〉辭董事長轉任...

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