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中央社

男童發燒癱瘓 腸病毒D68型重症上身

中央社2018/06/20 15:06
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南20日電）3歲陳姓男童發燒、咳嗽、流鼻水3天，送到急診時全身痠痛，雙手無法高舉，住院當天晚上竟癱瘓在床，確診是腸病毒D68型重症，治療近2個月才出院。

成大醫院小兒部小兒急診科醫師郭馥君今天指出，陳姓男童去年12月送急診，住院當天晚上病情急轉直下，雙手、雙腳和驅幹無力，癱瘓在床，經抽血腦脊髓液、病原體採集培養、腦部影像攝影等檢查，確診是「腸病毒D68型感染所致的急性肢體麻痺症候群」。

這名男童是成醫第一例腸病毒D68型感染重症個案，治療近2個月才出院。截至今年6月中旬，成醫還發現收治了2名D68型重症病人。

郭馥君表示，夏天是台灣腸病毒的流行期，腸病毒分型非常多種，每種腸病毒感染後的表現也不太一樣。衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料顯示，目前台灣主要流行的腸病毒，以克沙奇A型為主，但仍有D68型、71型及克沙奇B型等個案發生。

她說，一般人對腸病毒重症個案，多聚焦於腸病毒71型的感染，美國2014年爆發D68型重症感染，引起關注，台灣2015年開始監控，2017年出現17例D68型重症個案，占腸病毒併發重症總數的5成。

她表示，腸病毒D68型初期症狀像感冒，以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現咽峽炎或手足口症等典型表現，但病童可能在感染後3天至7天，因病毒侵入腦部脊髓等中樞神經，突然發生肢體無力，腸病毒D68型也容易侵犯肺部，造成病童呼吸急促或呼吸衰竭。

郭馥君說，目前全球治療D68型腸病毒的經驗不多，還無良好的抗病毒藥物可使用，只能進行支持性治療；當病毒侵犯中樞神經導致急性肢體麻痺症候群時，依臨床狀況考慮給予免疫球蛋白、類固醇等，更嚴重的重症個案，如呼吸衰竭則進行呼吸支持，心肺衰竭給予葉克膜治療。（編輯：劉政權）1070620

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