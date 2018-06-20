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中央社

國際芭蕾舞星在台北 12位芭蕾明星來台獻舞

中央社2018/06/20 15:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北20日電）「國際芭蕾舞星在台北」12年了，今年，來自巴黎歌劇院、英國皇家芭蕾舞團等7大知名芭蕾舞團的12位芭蕾明星將同台獻舞。

黑潮藝術創辦人王澤馨自2007年起開始主辦「國際芭蕾舞星在台北」，熱愛芭蕾的她，過去是洛杉磯芭蕾舞團首席舞者，回台定居後，投身芭蕾舞蹈的推廣、授課，也引進當代知名舞團與舞星來台，像是當代芭蕾天后西薇．姬蘭（Sylvie Guillem）、柏林國家芭蕾舞團、韓國環球芭蕾舞團等在台灣的演出，都由她促成。

值得一提的是，這些年，「國際芭蕾舞星在台北」已養成一批來自海外的忠實舞迷，每年至少有一成的比例是海外觀眾，從日本、香港、新加坡、馬來西亞專程來台朝聖。

不同於全本芭蕾舞劇的經典，王澤馨表示，「國際芭蕾舞星GALA」演出的可看處在於所有參與演出的舞者們，都是難得齊聚一堂、來自全球各大芭蕾舞團的菁英，觀眾可一口氣欣賞到最經典的傳統芭蕾與精彩的現代芭蕾。

以今年的舞碼為例，有「天鵝湖」中經典的黑天鵝雙人舞、「吉賽兒」中的淒美雙人舞，還有「胡桃鉗」的大雙人舞。

在現代芭蕾作品中，包括英國編舞家道森（DavidDawson）最新創作，6月5日才在莫斯科首演的At TheEnd of The Day，還有奧斯卡影后娜塔莉波曼的另一半、法籍編舞家米爾派德（Benjamin Millepied）以菲利普．葛拉斯抒情曲Mad Rush編作的close等當代知名編舞家的作品。

「國際芭蕾舞星在台北」6月22日在台北國家戲劇院、24日台中歌劇院演出。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070620

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