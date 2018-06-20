國際芭蕾舞星在台北 12位芭蕾明星來台獻舞

（中央社記者汪宜儒台北20日電）「國際芭蕾舞星在台北」12年了，今年，來自巴黎歌劇院、英國皇家芭蕾舞團等7大知名芭蕾舞團的12位芭蕾明星將同台獻舞。

黑潮藝術創辦人王澤馨自2007年起開始主辦「國際芭蕾舞星在台北」，熱愛芭蕾的她，過去是洛杉磯芭蕾舞團首席舞者，回台定居後，投身芭蕾舞蹈的推廣、授課，也引進當代知名舞團與舞星來台，像是當代芭蕾天后西薇．姬蘭（Sylvie Guillem）、柏林國家芭蕾舞團、韓國環球芭蕾舞團等在台灣的演出，都由她促成。

值得一提的是，這些年，「國際芭蕾舞星在台北」已養成一批來自海外的忠實舞迷，每年至少有一成的比例是海外觀眾，從日本、香港、新加坡、馬來西亞專程來台朝聖。