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Lenovo在台寫佳績 今年續拚雙位數成長

中央社2018/06/20 15:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）Lenovo表示，去年在台灣寫下雙位數成長率佳績，受惠電競與輕薄產品、教育、中小企業客戶等動能，今年將在台啟動投資布局，放眼電競、AR、VR、智慧家電市場，續拚雙位數成長。

聯想 （Lenovo）台灣區總經理林祺斌今天受訪時表示，Lenovo是亞太區成長最快的PC品牌，今年將在台灣啟動多項投資與布局，包括完善服務機制推出Premier care和Premier support，分別針對消費者與企業客戶市場；今年初階段會增加3至5位人力，也會繼續在人才上面投資，對於台灣市場秉持有信心繼續成長的市場。

林祺斌指出，Lenovo去年在台灣消費、商用、電競等市場的銷售量都有雙位數成長率，他特別指出「還不是1開頭的雙位數」，主要動能來自第一、消費性電競與輕薄型產品，第二、教育市場客戶、第三、商用市場如中小企業，這些部分都取得很好的進展，今年也續拚雙位數成長率。

展望今年目標，林祺斌說，Lenovo目標今年在亞太區消費市場達成雙位數成長率，今年也將從客戶角度出發，提供消費者不一樣的選擇，商用市場則面臨客戶需求不斷改變，會持續推出相應產品。

消費市場方面，林祺斌表示，以往客戶是同一台筆電做不同事，但現在電競、工作取向不同，已提供客戶在電競與輕薄產品的選項，電競方面，Lenovo包含中國的全球市占已是第一名，在台灣電競市場也有雙位數成長率，今年希望維持相同的目標；並考量客戶使用情境，在不同產品與螢幕間轉換，也在智慧家電商品著墨，以及因應雲端、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)趨勢，持續提供相關產品。

在AR和VR方面，林祺斌指出，目前已和很多家業者合作，因為現在是競爭合作時代，很難靠著自己獨霸一方，除了與微軟推出MR產品，前陣子也攜手迪士尼推出AR相關解決方案，還有和Google合作的Lenovo MirageSolo。

另外，Lenovo在大陸推出的智慧零售體驗店是否會導入台灣，他說，目前還在思考，可以認知的是大陸是最新的實驗場，幾乎是跳過固網部分，直接跳到行動網路，新零售也是大陸目前階段，但台灣零售通路很完善，也提供銷售端完整體驗服務，新零售和電商能否帶給客戶不一樣的選擇是思考重點，否則將會維持台灣既有零售通路模式。（編輯：楊玫寧）1070620

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