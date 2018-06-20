封存6年回憶 國小畢業生自釀酒

(中央社記者盧太城台東縣20日電)台東縣永安國小今天舉行畢業典禮，多了濃濃的酒香味，畢業生自釀米酒，封存6年的回憶，同時傳承阿美族不同年齡層的分工精神。

永安國小今天畢業典禮，幼兒園12位，國小9位，畢業生戴著自製花環出席，校長溫上德送給學生祝禱詞後，阿美族長老也獻給畢業生3首歌曲。

接著，幼兒園畢業生代表將自釀的米酒送給長老，除了長老獲贈米酒外，21位畢業生每人也獲得一瓶米酒，當作畢業紀念。

永安國小校長溫上德說，今年的畢業生每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念，釀酒緣由是幼兒園團隊和6年級畢業班導師，結合阿美族釀酒文化的意義，規劃共同珍藏美麗回憶的畢業課程。