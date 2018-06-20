影／從媽媽皮夾偷抽鈔票 　母逼兒警局自首引網友讚爆

孩子的教育不能等。南韓一名媽媽日前因為小學五年級的兒子從錢包裡偷走 1 萬韓元（約 270 元新台幣），懲罰兒子要到警察局「自首」，並要警察叔叔為他的悔過書簽名才能夠回家，這樣的舉動不只讓警察推崇「你媽媽很會教」，也被網友們讚爆。
南韓警察廳（경찰청）官方粉絲團日前 PO 出一段影片，一名小弟弟在警察局外徘徊，被韓姓刑警發現後，詢問男童有什麼問題？沒想到男童從自己口袋中拿出一張悔過書，接著表示媽媽罰他要讓警察在悔過書上簽名才能回家。
▲男童的悔過書上寫著自己以後再也不會偷東西，也不會讓媽媽傷心。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書粉絲團）
男童的悔過書上寫道「我拿走了媽媽的 1 萬元，因為這禮拜零用錢不夠用，才會偷拿媽媽的錢，很對不起偷了錢，讓媽媽傷心。所以我會接受處罰，到警察局自首拿到警官的簽名，我以後再也不會偷東西了，真的很抱歉」。
警官將男童帶進警察局後，聽完男童的故事，雖然感到好氣又好笑，但為了教育男童，還是板起了臉孔對男童表示，假如是一般的偷竊罪犯必須接受法律制裁，就算是媽媽的錢也不能偷，不過相信男童不會再犯，會替他在悔過書上簽名。
男童向警官承諾自己不會再犯，其他警官則上前安慰淚流滿面的小男孩，要他趕快回家向媽媽道歉，警官並稱讚男童母親的教育方式相當正確，網友們則肯定警官對於男童相當有耐心，並幫助男童建立犯錯就要承擔後果的正確價值觀。