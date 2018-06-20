影／從媽媽皮夾偷抽鈔票 　母逼兒警局自首引網友讚爆

孩子的教育不能等。南韓一名媽媽日前因為小學五年級的兒子從錢包裡偷走 1 萬韓元（約 270 元新台幣），懲罰兒子要到警察局「自首」，並要警察叔叔為他的悔過書簽名才能夠回家，這樣的舉動不只讓警察推崇「你媽媽很會教」，也被網友們讚爆。

南韓警察廳（경찰청）官方粉絲團日前 PO 出一段影片，一名小弟弟在警察局外徘徊，被韓姓刑警發現後，詢問男童有什麼問題？沒想到男童從自己口袋中拿出一張悔過書，接著表示媽媽罰他要讓警察在悔過書上簽名才能回家。



▲男童的悔過書上寫著自己以後再也不會偷東西，也不會讓媽媽傷心。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書粉絲團）