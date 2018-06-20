冒用海基會名號 公平會裁罰豐禾10萬元

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）公平交易委員會表示，豐禾公司在臉書社團刊登廣告，宣稱「是…海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口」，遭海基會否認，顯然與事實不符，依法開罰新台幣10萬元罰鍰。

公平會副主委彭紹瑾表示，公平會主動調查發現豐禾地產開發公司於去年5、6月起至去年底，於社群媒體臉書社團「農地農舍投資開發運用交流協會」刊登廣告，宣稱「是…海基會在找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口」，但據公平會向財團法人海峽交流基金會求證結果，海基會表示從未與豐禾公司有任何委託關係，且豐禾也無法提出受海基會委託協助台商找尋工業地、廠房及各種房地產的相關會議紀錄或委託契約，亦無相關土地媒合紀錄。