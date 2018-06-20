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中央社

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

中央社2018/06/20 15:19
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北20日電）日本隊19日在世界盃首戰哥倫比亞獲勝，中共官媒新華社今天發表評論，肯定日本隊打破亞洲球隊在世界盃從未戰勝南美球隊的魔咒，「捍衛了亞洲足球的榮譽」，中國足球則應趕緊拋棄舊思維。

這項評論首先指出，日本隊為亞洲足球突破了一項尷尬的歷史。在世界盃88年的歷史中，亞洲球隊17次遭遇南美球隊無一勝績。而與日本足球的精彩表現對照，中國足球應該趕緊拋棄「田忌賽馬」的思維。

日哥之戰開賽不到3分鐘，哥倫比亞球員桑契斯（Carlos Sanchez）在禁區內以手擋球被判紅牌出場，日本隊從此取得11人對哥倫比亞10人的優勢。評論提到，日本隊這場勝利還不那麼有說服力，亞洲球隊今後還需在人數相等的較量中擊敗南美球隊，才會更令人信服。

但評論強調，日本隊以多達10人的海外兵團為主架構的先發陣容，已可踢出不亞於哥倫比亞隊的高素質傳控。哥倫比亞隊還是上屆世界盃的八強隊伍。

評論提到，日本隊昨天一共上場14人，僅有2人來自國內聯賽，其餘都來自歐洲5大足球聯賽或其他高水準聯賽。代表日本一旦召回全部的「上等馬」，就有能力與歐美準強隊相抗衡。然而，中國隊目前就沒有這樣的實力，去年對戰哥倫比亞隊就幾乎被打得毫無還手之力。

評論直指，中國足球球壇上存在著「田忌賽馬」式的思維，在中國國內及亞洲職業足壇都是如此。也就是，既然在絕對實力上敵不過海外「上等馬」雲集的日本隊，便把本土球員中的「上等馬」和幾名大牌外籍選手作組合，去對戰日本本土聯賽的「中等馬」以求勝。

然而，中國此舉卻反而讓日本、南韓聯賽的「中等馬」得到不錯的鍛鍊。更可悲的是，日韓一些職業球隊甚至已經可以光靠本土球員，就能打敗中國的幾個職業球隊。

這篇評論說，「田忌賽馬」有侷限性，用於短期的戰術可以，用於長期計劃則無法成功。如果「馬」的資質不如對手，只想著怎麼樣排列組合，是無法讓這些「馬」取得整體進步的。

評論指出，日本足壇「沒有興趣玩這些簡單的內部排列組合遊戲」，而是將主要精力集中在怎樣在技術、戰術上「脫亞入歐」，獲得實質提升。有了這樣的思維，一國的足球才可能擺脫低水準的軌道，走上正確的道路。

評論最後提到，中國足球「忘記田忌賽馬式的小聰明吧」，中國足球需要盡快掀起一場技術、戰術革命，不拘一格提拔創造性人才，找到全新的、科學的青年球員訓練方法，追求實質性提升。否則，只怕中國足球與日韓、乃至世界的差距會愈來愈遠。（編輯：邱國強/翟思嘉）1070620

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