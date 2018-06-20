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中央社

二戰海難拆散雙胞胎 74年後終能同葬

中央社2018/06/20 15:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社法國寇維爾19日綜合外電報導）數十年來，一對在第二次世界大戰中喪生的雙胞胎兄弟，其中一人一直在比利時的美國公墓中被稱為「無名氏X-9352號」。如今他的身分獲得證實，74年後終於與兄弟團圓合葬。

二戰期間，亨利．皮珀（Julius Heinrich OttoHenry Pieper）和路易．皮珀（Ludwig JuliusWilhelm Louie Piepe）這對效命美國海軍的雙胞胎兄弟在海上身亡。身分終獲證實的亨利今天與路易合葬。

6名美國海軍今天身著筆挺的白色軍服，抬著覆蓋國旗的金屬棺木，裡面是亨利的遺體，將他安葬在兄弟路易身邊，長眠諾曼地美國公墓紀念館（NormandyAmerican Cemetery and Memorial）。

1944年6月19日，也就是諾曼第登陸後13天，來自美國南達科他州艾斯蒙（Esmond）的兩名19歲男孩搭船前往法國猶他灘（Utah Beach）途中誤觸水雷，雙雙喪生。

人們隨即找到路易的遺體，確認身分後予以安葬，但亨利的遺體直到1961年才被法國的潛水打撈人員發現，且至2017年才確認身分。

兩人姪女、56歲來自加州沙加緬度（Sacramento）的勞倫斯說：「他們終於團聚了，常伴左右，回到應該安息的所在。」

勞倫斯說：「他們總是在一塊。他們是最好的朋友。」「媽媽跟我說過一個故事，雙胞胎其中一人工作時受傷了，另一人在同一天、幾乎同一時刻也受傷。」（譯者：梁元齡）1070620

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