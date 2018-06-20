二戰海難拆散雙胞胎 74年後終能同葬

（中央社法國寇維爾19日綜合外電報導）數十年來，一對在第二次世界大戰中喪生的雙胞胎兄弟，其中一人一直在比利時的美國公墓中被稱為「無名氏X-9352號」。如今他的身分獲得證實，74年後終於與兄弟團圓合葬。

二戰期間，亨利．皮珀（Julius Heinrich OttoHenry Pieper）和路易．皮珀（Ludwig JuliusWilhelm Louie Piepe）這對效命美國海軍的雙胞胎兄弟在海上身亡。身分終獲證實的亨利今天與路易合葬。

6名美國海軍今天身著筆挺的白色軍服，抬著覆蓋國旗的金屬棺木，裡面是亨利的遺體，將他安葬在兄弟路易身邊，長眠諾曼地美國公墓紀念館（NormandyAmerican Cemetery and Memorial）。