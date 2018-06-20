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救助套餐庫存7月將用罄 盼民眾認捐助弱勢家庭

中央社2018/06/20 15:17
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北20日電）中華基督教救助協會今天表示，1919救助套餐今年只募到總需求的1/4，庫存量只夠發放到7月，盼民眾發揮愛心，踴躍認捐救助套餐，讓弱勢家庭餐餐有飯吃。

中華基督教救助協會與統一超商今天舉行「食食來相助，餐餐有飯吃」記者會，與愛心大使、藝人小禎（胡盈禎）共同呼籲民眾認捐每份新台幣300元的1919救助套餐。

中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，根據救助協會1919食物銀行分析報告顯示，去年共有4999個受助家庭，其中7成4無法列入政府中低收入戶或低收入戶的補助對象，5成1是單親，2成2是獨居老人，1成9是身心障礙的多重弱勢。

進一步分析，鄭夙珺指出，這些受助家庭月平均所得新台幣約1.6萬元，平均月支出卻達2.2萬元，相當於每月都超支，長期處於入不敷出，而伙食、水電瓦斯和房租等支出就占每月總支出的近6成，沒有太多錢可以用在教育或其他用途上。

統一超商公共事務部長林立莉表示，遍及全台大街小巷的超商門市已成為社區服務中心，許多民眾的生活大小事都在門市搞定，近幾年也開始將此便利性延伸到公益面向，這次和基督教救助協會合作，讓民眾可利用ibon認捐救助套餐。

小禎指出，自己剛出道時通告少，又不想向家裡要錢，一度過得很拮据，還曾1個月只花300元，因此現在更懂得珍惜，並幫助有需要的人，而餓肚子會讓人無法思考，沒體力做事，希望民眾發揮愛心認捐救助套餐，讓弱勢家庭餐餐有飯吃。

鄭夙珺表示，1919救助套餐包含米、麵條、沙拉油、罐頭等物資，但今年至5月為止，只募到1萬5000套，僅約今年總需求的1/4，庫存量只夠發放到7月，希望民眾響應支持，到全台7-11門市ibon踴躍認捐救助套餐。（編輯：黃于）1070620

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