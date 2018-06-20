軍人退俸起支俸率55%加2% 立院二讀

院會約在下午12時52分，進入陸海空軍軍官士官服役條例第26條修正草案討論，接著朝野立法委員發言近1小時後，約下午2時45分表決，出席96人中，58人贊成、38人反對，通過民主進步黨立法院黨團所提出的再修正動議內容。

在歷經國民黨立委突襲占領主席台進3小時後，遭民進黨立委排除，立法院長蘇嘉全在上午10時39分宣布繼續開會。

（中央社記者王承中台北20日電）立法院臨時會院會二讀陸海空軍軍官士官服役條例第26條修正草案，規定軍人年金樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55%，年增率2%，軍官上限90%，士官95%。

二讀條文規定，軍人年金最低保障金額，俗稱樓地板為少尉一級本俸加專業加給合計數額3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55%，每增加一年加2%，所得替代率上限，軍官為90%，士官95%。

另外，二讀條文也針對18%優惠存款訂出退場機制，若領退休俸的退役軍人原領月退休所得（含18%優存）高於新制月退休俸，之間的差額將分10年平均調降。若原領月退休所得低於新制月退休俸或樓地板者，不受影響。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。（編輯：張均懋）1070620