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海峽青年籃球邀請賽 7月2日點戰火

中央社2018/06/20 15:20
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北20日電）2018海峽青年籃球邀請賽，將於7月2日於新莊體育館等4地開打，今年共有34支隊伍參賽，比賽共分成青年男、女子組，以及青少年女子組等3組，中國則派出16支隊伍參賽。

政大雄鷹男籃今年在大專籃球聯賽公開二級拿下季軍，並順利取得下學年度公開一級參賽門票，海峽盃青年籃球邀請賽，則是政大雄鷹挑戰公開一級聯賽的前哨戰，教頭陳子威興奮地說：「今年我們陣容增加了一些新球員，這將是他們很好的表現機會。」

這次政大雄鷹將參加青年男子組賽事，同組對手當中，除6支中國勁旅，還包括今年瓊斯盃U22聯隊，陳子威坦言，中國隊普遍高度都很突出，「我聽說廣廈青年軍裡面，就有9個超過200公分的長人，他們的身材條件非常好」。

雖然中國球員「高人一等」，不過陳子威強調這對球員來說是很好學習機會，「讓他們有機會去面對高大的球隊和球員，我相信這對他們會非常有幫助」。

今年高中籃球聯賽（HBL）女子組亞軍南山高中，暑假過後共有10名高三球員畢業，這次參加海峽盃青年女子組，將以全新陣容應戰，教頭李陸臻表示，這次比賽會以磨練新人為主，不會設定任何團隊目標，希望替暑假後的HBL提前暖身。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070620

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