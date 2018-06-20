影／羅東提供接駁服務　免費社區觀光巴士上路

為了提供鄉親免費接駁服務，宜蘭縣羅東鎮公所自籌550萬元購置2輛全新21人座中型巴士，將於7月2日更換藍線舊有巴士上路行駛，今（20）日特地在公所前舉行新車啟用儀式。

羅東鎮公所推行免費社區觀光巴士接駁服務多年，共有藍、紅、橘三條路線，藍線由忠孝新村至孩子王雙向對開、紅線由中山光榮站發車單側循環行駛、橘線從忠孝新村發車至西安公園折返，三條路線行駛於各社區，是民眾上班、上學、購物、就醫、轉乘大眾運輸的交通工具。其中藍線行經羅東轉運站、博愛醫院、聖母醫院、民生市場、開元市場以及羅東國小、公正國小、北成國小、國華國中、羅東高中、羅東運動公園等。