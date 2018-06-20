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〈國泰金經濟調查〉景氣樂觀指數創近17個月新低 民

鉅亨網2018/06/20 15:31
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國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 6 月國民經濟信心調查結果，國泰金表示，景氣樂觀指數創近 17 個月新低，受經濟信心、就業展望下滑影響，薪資預期持平，民眾消費意願降低。

國泰金表示，4 月景氣對策信號連續三個月綠燈，綜合判斷分數較上個月增加 3 分，本月民眾景氣現況樂觀指數雖連四個月下降至 - 28.1，來到近 17 個月低點，展望未來的樂觀指數也降至 - 29.6，創下近 30 個月新低，然兩者的降幅均為四個月以來最小。

就業現況與展望依舊保守，分別下降到近 10 個月與近 16 個月低位水準，薪資上漲預期結束連續五個月下滑，呈現基本持平，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法略為保守。此外，大額消費意願指數滑落至 - 0.7，來到近 9 個月低點，耐久財消費意願同步下滑，整體民眾消費意願降低。

國泰金表示，民眾對 2018 年經濟成長預期上升，通膨預期不變，皆較主計總處保守。本月民眾認為 2018 年經濟成長率超越 2% 的比例為 75%，相較前一個月增加，經濟成長率的平均預期值則為 2.3%，較前月上升，低於主計總處的預估值 2.6%。通膨預期方面，有 80% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值為 1.30%，與前月相當，低於主計總處的預估值 1.49%。

而對台股看法，國泰金表示，隨著美國股市第一季獲利表現優於預期，中美貿易戰緊張情緒緩和，加上全球地緣政治風險降低，本月股市樂觀指數走揚至 - 20，結束連續三個下滑，風險偏好指數亦回升至 - 5.4，終止連續四個月下降。

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星巴克本土市場關150間門...〈國泰金經濟調查〉油價上漲...

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