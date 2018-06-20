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星巴克本土市場關150間門市 歷史新高三倍之多

鉅亨網2018/06/20 15:30
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咖啡行業巨頭星巴克 Starbucks (SBUX-US) 正開始減少本土市場的門市。

前任執行長 Howard Schultz 卸任後，星巴克新執行長 Kevin Johnson 的首要任務就是要提高營收成長。星巴克週二 (19 日) 表示，預計本季度全球營收僅增長 1%，創下約 9 年來的最低預期，也遠低於分析師預期的 2.9%。

星巴克也計劃下個財政年度，在美國本土市場關閉大約 150 間門市，創歷史關店量的 3 倍之高。週二盤後股價下跌 1.29% 來到 56.69 美元，而今年該公司股價大約持平。

星巴克股價日線趨勢圖

儘管海外業務蓬勃發展，而集團整體開店量也上升，但美國的咖啡營收停滯。目前星巴克國內擁有約 14000 間店鋪，將開始減少市區門市並提升農村和郊區的販售點

業界分析也認為門市過度密集的星巴克也侵蝕了自己的營收量。在與分析師的會議上，Johnson 認為美國中南部將是下一個「機會點」，希望將新門市往該地區鋪灑。

分析師推測，該公司還面臨著強烈的競爭，如復興的麥當勞 McDonald's (MCD-US) 推出的 2 美元冷釀咖啡喝其他折扣。

彭博智能分析師 Jennifer Bartashus 表示，美國的競爭環境變得更大，許多快餐連鎖店已提高了熱飲和早餐產品的質量和廣度。美國人可以「在別的地方以更低的價格獲得相同的風味」。

在新產品線方面，Johnson 宣布將開拓健康食品、下午茶時段、和提高飲料種類數，該公司也希望在「植物性」飲料上多多著墨。

此外，Johnson 認為星巴克的線上消費也將提升美國營收 1 至 2 個百分點。

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