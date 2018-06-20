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〈群創股東會〉辭董事長轉任顧問 王志超：將整合鴻海

鉅亨網2018/06/20 15:29
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群創 (3481-TW) 董事長王志超今 (20) 日股東會後請辭，將轉任顧問，新任董事長由洪進揚接任，王志超強調，鴻海 (2317-TW) 整個產能加起來並不缺，在技術及製造上也不輸別人，不整合起來其實非常可惜，將來要做的就是，可以在顧及大家利益下進行整合，走出集團真正團結的面板事業，他強調，「這是很挑戰，我盡力做」。

王志超因職涯規劃，在股東會後召開的董事會中請辭董事長、董事及執行長職務，董事會通過推舉原法人董事嘉聯投資改派的代表洪進揚接任董事長，自明 (21) 日起正式生效。

群創董事長王志超(左)轉任顧問將整合集團面板事業。(鉅亨網記者楊伶雯攝)
群創董事長王志超 (左) 轉任顧問將整合集團面板事業。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

王志超指出，從進入面板產業以來，一路走過來關關難過關關過，面板產業蠻多甘苦談，這個行業很辛苦要真正勝出還有好長一段路要走，接下來要把責任交給新任董事長洪進揚、總經理蕭志弘、執行副總丁景隆組成的鐵三角，帶領經營團隊把群創做的更好。

王志超坦言，台灣面板產業已經走到一個瓶頸，如果不再跨出去，今天日本的面板廠就會變成明天的台灣面廠，差異化其實只能爭一時不能爭千秋，只能多活個 3 年、5 年，台灣面板廠真的要活的話一定要跨出去，以台灣面板廠來說已經沒有退路了。

王志超舉例表示，前陣子京東方、三星也在試著談合作，未來一定是走這樣合作模式，有三星技術加上京東方的產能；在鴻海集團中，整個集團產能加起來是不缺的，以技術來講，全世界第一個做液晶的是夏普，技術上不會輸人家，製造上群創有好的基礎，整個加起來講，不整合起來其實非常可惜。

王志超指出，如果讓集團各個地方自己做自己的，不能把集團資源整合起來，其實可能會被後面幾波洗牌，漸漸被大陸面板廠逼退。

談到集團資源整合，王志超強調，這方面不容易，挑戰非常大，因為不同的國家，不同的語言，不同的文化，而且每一個都是獨立的公司，將來可以在顧及大家利益下，把大家整合起來，走出一個真正團結的集團的面板事業的話，這個是很挑戰，「我盡力做」。

群創指出，王志超 1990 年進入聯友光電，擔任研發，工廠管理等職， 催生奇美電五代廠，並督軍大中小尺寸業務與技術開發；促成 2009 年底群創與奇美電合併，與段行建董事長共同挺過一波波景氣起伏，反托拉斯與財務窘境。

群創強調，王志超接任群創董座期間 (2016.05.12-2018.06.20)，屢次刷新營益率、獲利率、稅後淨利率等營運績效，面對中韓擴產與技術傾壓，也能彎道超車，以差異化策略為台灣面板業創新契機。

洪進揚擁有 20 多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗，獲得董事會一致推任；洪進揚歷任群創董事長特助、鴻海集團協理、台泥國際總經理、巴黎證劵董事總經理、高盛證券執行董事、瑞士信貸第一波士頓 (CSFB) 執行董事。

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