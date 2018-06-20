世足賽轉播權 NCC：商業行為不會介入

不過比賽開始時，愛爾達網路直播因收費服務後端規劃不佳，加上流量超乎預期，造成民眾無法順暢收看OTT直播賽事，引起民怨。

2018世界盃足球賽6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，台灣由愛爾達科技股份有限公司以新台幣2億元取得國內全部轉播權利，華視則透過商業協商，以3000萬元取得轉播16強賽事的權利。

（中央社記者朱則瑋台北20日電）世足賽轉播權由愛爾達公司取得，民眾要在有線電視收看轉播，只能等到16強賽事才有華視加入轉播，NCC今天表示，體育賽事轉播權屬於私領域商業交易行為，NCC不會介入。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今天說，NCC有收到大量民眾反應收看直播賽事不順暢等電話，也有多名立委前來關心，雖然OTT服務非屬NCC監理範圍，但愛爾達有申請衛星頻道，並在中華電信MOD播送，基於延伸服務行為，NCC也主動跟對方聯繫，希望能簡化系統認證程序並加大系統容量，加以改進。

翁柏宗表示，愛爾達公司16日已經採取緊急應變措施，包括在網頁提供免費賽事直播服務，針對ELTA OTT訂戶則提供延長一個月服務，同時也加開網路頻寬並隨時監控流量等，目前看來已經有改進。

民眾目前可透過MOD、網路及手機直播觀看世足賽事，但有線電視部分，只能等到16強比賽時，才有華視加入轉播，翁柏宗說，體育賽事轉播權部分屬於私領域商業交易行為，基於尊重媒體營運自主與編輯自由，NCC不會介入，但會持續關注各平台服務提供者法律責任及消費者權益的維護。（編輯：李信寬）1070620